Vandet ved Christianshavns Kanal ved Inderhavnsbroen har en lidt anderledes farve, end det plejer. Vandet er nemlig blevet grønt.

Misfarvningen skyldes det byggeri, der lige nu er i gang på Papirøen. Der skal nemlig opføres et stort antal boliger og kulturfaciliteter.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det er dog ikke farligt og ualmindeligt, det forsikrer Henrik Bjoljahn, der er direktør i Zøllner A/S og vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Også vandet i Furesø har også tidligere været grønt.

»Der er ikke meget biologisk aktivitet i vandet, så min klare opfattelse er, at der ikke er nogen akut risiko for noget,« siger Hans Christian Karsten, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Byggefirmaet Zøllner A/S er et af de byggefirmaer, der er ved at opføre det nye Papirøen, og det er dem, der har udledt den grønne farve i vandet.

Der er blevet sat nogle sten ned i vandet, som er blandet med noget kalkmateriale – når det bliver blandet med havvandet, så bliver vandet grønt.

Byggeriet på Papirøen forventes at være færdigbygget i 2024.