Birkerøds lokale deli 'Byens Deli' serverer hver morgen kaffe, lune croissanter og hjemmebagte boller på byens togstation.

Men under valgkampen har parret, der ejer butikken, tabt penge, fordi flere af byens lokalpolitikere har samlet sig foran delien – for at dele gratis croissanter ud.

En vare, de selv plejer at sælges godt ud af hver morgen.

»Jeg kunne aldrig finde på at stille mig foran en bager for at dele gratis kage ud,« siger Frederik Sporon-Fielder, der driver delien i morgentimerne.

Byens lokale deli har ligesom mange andre erhvervsdrivende været hårdt ramt af de stigende energipriser og inflationen.

Derfor er parret også uforstående overfor, at de lokale politikere, der ellers siger, at de vil hjælpe de lokale butikker – faktisk gør det modsatte.

»Jeg tror ikke, at der var onde tanker bag at gøre det – men de kunne da godt have overvejet at købe croissanterne hos os for en god pris og dele dem ud – så ville det have været helt fint,« siger Frederik Sporon-Fielder.

Birkerøds lokale deli driver både en morgen- og aftenforretning, hvor de sælger alt fra morgenbrød til dagens ret, og derfor afhænger deres salg ikke kun af morgenpendlerne.

»Men det er alligevel en tredjedel af vores daglige omsætning – og vi vil meget gerne overleve,« fortsætter han.

Indtil videre har parret haft besøg af lokalpolitikere med smørfingre to gange, men de håber ikke på, at det fortsætter:

»Vi skal støtte op om hinanden – især i de små lokalbyer,« afslutter Frederik Sporon-Fielder.