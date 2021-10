Hvis du har nærmet dig Toldbod Plads i Aalborg i dag, har du måske lagt mærke til det.

Balloner hænger i hver lygtepæl, og deres sartpinke farver leder blikket mod det store hvide telt ved vandet.

»Lyserød Lørdag« står der i store bogstaver på bannerne, der hænger på teltet.

Det er en årlig begivenhed, der sætter fokus på og samler penge til kampen mod brystkræft.

»Det første år havde vi et lillebitte telt oppe på Nytorv, hvor vi havde en enkelt bod,« fortæller koordinator Jytte Olesen, der har været med på projektet alle de 14 år, begivenheden har været i byen.

»Nu er det vokset til, at vi har boder flere steder i Aalborg, blandt andet her på Toldbod Plads, hvor vi har det store markedstelt og en masse aktiviteter i løbet af dagen,« siger hun.

Der foregår guidede ture i byen, og senere kommer der livemusik.

Inde i teltet kan man alt fra at male krukker til at finde nyt boliginteriør eller købe en muffin med den klassiske lyserøde sløjfe på.

Det er alt sammen sat i værk for at samle penge sammen til blandt andet forskning og forebyggelse af brystkræft.

»Vi er stolte af at have bidraget til at gøre, at der i dag er en meget større overlevelsesprocent af kvinder med brystkræft, end der har været i de tidligere år,« siger Jytte Olesen og fortsætter:

»Men der er stadig cirka 5000 kvinder, der får brystkræft om året i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med det her, så vi en dag kan sige, at nu er det her ikke mere.«

Jytte Olesen håber på, at de har fået samlet 100.000 kroner sammen inden dagen er omme. Teltet med de mange aktiviteter er åbent til kl.16.