Coronatest og coronapas. Eller hvad med krav om mundbind i busser, tog, metro og supermarkeder?

Det lyder som noget fra en – i hvert fald mentalt – fjern fortid, og over halvdelen af danskerne frygter da heller ikke, at vi denne vinter kommer til trække mundbindet på igen.

Blot 17 procent af danskerne frygter, at vinteren byder på et gensyn med coronarestriktioner, viser en måling, som YouGov har foretaget for B.T.

Men de 17 procent kan måske vise sig at få ret i deres bange anelser.

Kraftigt stigende smittetal og stadig flere indlagte med corona i kombinationen med en influenzaepidemi får nemlig nu flere coronaeksperter til at anbefale brug af mundbind og test.

Det gælder blandt andre Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet og Københavns Universitet.

»Der er så meget smitte i samfundet nu, at det giver god mening at bruge mundbind, når du er tæt på nogle, som risikerer et alvorligt sygdomsforløb. For eksempel ældre. Hvis du skal ud at besøge en sårbar person, bør du overveje at tage et mundbind på. Det reducerer risikoen for, at du smitter«, siger Jens Lundgren til Politiken.dk.

Om bare tre-fire uger risikerer danske hospitaler nemlig ifølge professoren at komme under så stort pres fra patienter med corona, influenza og måske også RS-virus, at sygehusene ikke længere vil kunne håndtere den almindelige drift.

Se undersøgelsen her Smitten med corona er stigende i Danmark. Det ses både i antallet af smittede, stigende positivprocent blandt testede personer og i øget forekomst af coronavirus i spildevandet. Alle danskere over 50 år er blevet tilbudt et boosterstik. På den baggrund bedes du nu tage stilling til følgende udsagn: ’Jeg frygter, at myndighederne denne vinter genindfører coronarestriktioner som for eksempel krav om at bære mundbind i offentlig transport og supermarkeder, genindfører coronapas og indfører publikumsbegrænsninger i kulturlivet’. Helt enig: 6 procent

Delvis enig: 11 procent

Hverken enig eller uenig: 22 procent

Delvis uenig: 24 procent

Helt uenig: 31 procent

Ved ikke 6: procent Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.260 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 9.–13. december 2022. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint.

Lige nu er det dog ikke aktuelt at genindføre restriktioner, understreger Jens Lundgren.

Men han tør ikke udelukke, at det kan komme på tale i løbet af januar, hvis epidemikurven fortsætter opad, og presset på sygehusene bliver for stort.

Allan Randrup Thomsen, virolog og professor ved Københavns Universitet, mener, at coronasituationen skal overvåges nøje, og han vurderer, at det vil være klogt at indføre coronatest af indrejsende fra Kina.

Smitten i Kina er nemlig eksploderet, efter det store land har lempet sin nultolerancepolitik.

Allan Randrup Thomsen mener dog ikke, at der er behov for at indføre egentlige rejserestriktioner, men derimod at der er brug for testning af indrejsende fra Kina, så eventuelle nye coronavarianter kan opdages.

»Det vigtige er, at vi ved, om der er opstået nye varianter i Kina, som kan udfordre den immunitet, vi har opbygget og dermed hele vores vaccinationsprogram,« siger han til dr.dk.

Hvis der skal genindføres egentlige coronarestriktioner, kræver det, at et flertal i Folketinget igen definerer corona som en samfundskritisk sygdom.