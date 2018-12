I Tranbjerg uden for Aarhus er nattetimerne plaget af unge helt ned til 12 år, der stjæler og ryger hash. Nu vil beboerformanden have natteravne på gaden.

»En af de andre beboere herude kender drengene. Det er børn, der har det svært hjemme, en af dem går ikke fuld tid i skole. De er lette ofre, de unge. Lige pludselig slår lommepengene ikke til længere, og så hænger de på den«.

Det siger Lisbeth Jakobsen, der er formand i Tranbjergparken og medlem af Tranbjerg fællesråd, til Århus Stiftstidende.

De unges problematiske natterenderi har taget til siden marts i år, og de sidste 14 dage, har Lisbeth Jakobsen dagligt haft konfrontationer med en håndfuld unge misbrugere.

Hun har tidligere drevet Mårslet Bodega i 14 år, og kan derfor tydeligt se forskel på om en person er påvirket af alkohol eller hash. Derfor ved hun også, at de unge har et problem med hashen.

Lisbeth Jakobsen har selv set unge mennesker forlade en Kvickly, hvor de havde stjålet spiritus, og kunne høre dem snakke om, hvor meget de havde fået fat i, inden de hoppede på bussen ud af byen.

Hun fortæller, at hun på Facebook har modtaget beskeder fra andre unge der oplyser, at der kommer mange ballademagere udefra til Tranbjerg.

Lisbeth Jakobsen har indkaldt forældre og borgere til møde den 18. december, hvor hun vil opfordre forældrene til at tage handling overfor deres børn.

Hun håber på, at mødet leder til mere opsyn med de unge, og vil gerne have en gruppe forældre med ud og være natteravne, når de går julen i møde og balladen tager til i feriedagene.

Det er vigtigt, at de unge ved, at der sker noget og at man får en kommunikation op at stå, så man ved, hvad de går og laver.

Hos politiet er man glade for initiativet. De er positive overfor det ansvar borgerne tager, når det kommer til lokalområdet, og de ser selvfølgelig på sagen, når det er et voksende problem.

Politiet bekræfter over for Århus Stiftstidende, at de har været ude til flere hændelser, og er bevidst om, at det er noget, der kræver deres opmærksomhed.