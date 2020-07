Et større ledningsbrud på et vandrør skaber vandmæssige problemer i byen Jægerspris i Nordsjælland.

I hele byen har man som følge af ledningsbruddet nemlig lukket for vandet.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

Indsatsleder Søren Viggo Olesen oplyser til B.T., at man er til stede ved det område, hvor bruddet er sket, for at reparere det.

@BeredskabFBBR Grundet større ledningsbrud på vandrør i Jægerspris by, er der i øjeblikket lukket for vandet i hele byen. Søg information på Jægerspris vandværks hjemmeside. #FBBRIndsatsleder pic.twitter.com/UEmPtFCFyH — Frederiksborg Brand & Redning (@BeredskabFBBR) July 27, 2020

Han kan ikke oplyse, hvorfor bruddet er opstået.

Brandvæsenet har også været til stede for at spærre området af, mens Jægerspris Vandværk reparerer ledningen.

Søren Viggo Olesen kan ikke sige noget om tidshorisonten i øjeblikket.

B.T. følger sagen.