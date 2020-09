I Farum døjer de i disse dage med et rigtigt 'lorteproblem'.

Borgerne i den nordsjællandske by er nemlig plaget af en afføringslignende lugt, der også har spredt sig til omkringliggende byer.

Det skriver TV 2 Lorry.

En af de personer, der har stiftet bekendtskab med den ubehagelige lugt, er Farum-borgeren Søren Andersen.

»Jeg fik kvalme og skulle brække mig. Og det var lige på det tidspunkt, hvor alle børnene kørte i skole. Hele dagen i går var man nødt til at have lukkede vinduer. Og i dag fortsætter det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« fortæller han til TV 2.

I lokale Facebook-grupper for byer som Herlev og Gladsaxe er der også opslag, hvor folk beklager sig over lugten, der af mange beskrives en dunst af menneskelort.

Men 'heldigvis' findes forklaringen blot hos en landmand.

»Det er stanken fra en landmand, som bringer biogødning ud på sin landbrugsjord,« forklarer Helle Bank, der er afdelingsleder for kommunens Natur- og Miljø, til TV 2.

Biogødning indeholder andre stoffer end normal gødning, og den har desuden også en mere gennemtrængende - og tydeligvis ubehagelig - lugt.

Kommunen oplyser desuden, at man har modtaget flere klager om lugten, men at man ved tilsyn har konstateret, at landmanden overholder alle krav fra Miljøstyrelsen.