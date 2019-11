Efter en god lørdagsbøf sad Søren Pedersen i sofaen og så Netflix-serien The Crown.

Men lige da dronningen af England skulle til at skælde Mountbatten ud for at have planlagt et statskup, blev fjernsynet mørkt.

»Det var lige før, afsnittet peakede,« fortæller Søren Pedersen.

Han er en af de 3657 elkunder i den sønderjyske by Gråsten, hvis lørdag aften er blevet en tand mere novembermørk.

For klokken 19.10 gik strømmen i byen, efter der skete et uvarslet strømsvigt på elnettet, som Evonet varetager.

Det fremgår af Energiselskabet SE's oversigt over driftsforstyrrelser, som dog ikke oplyser om årsagen til udfaldet.

Det fremgår dog, at strømmen forventes at være tilbage i stuerne klokken 21.00.

Og mon ikke der er tid til et sidste afsnit Netflix, inden lørdagshyggen er ovre. B.T. arbejder på en kommentar fra elnettet.