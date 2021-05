Klistermærker hærger for tiden på vejskilte og lygtepæle i byen Hammel, og udgiften til at fjerne dem bliver større og større.

Og det er ikke bare hvilke som helst klistermærker.

Hundredevis af AGF-klistermærker plager nemlig bybilledet, og de hænger på vejskilte og lygtepæle i så stor en stil, at det begynder at blive alvorligt.

Klistermærkerne skygger nemlig for vejnavne og andre vigtige oplysninger i trafikken. Det skriver TV2 Østjylland.

På mange af klistermærkerne står der 'Samlet' for Aarhus', som henviser til en specifik sammenslutning af AGF-fans.

Indtil videre har Favrskov Kommune brugt 20.000 kroner på at fjerne dem, og beløbet kommer helt sikkert til at blive større ifølge chef for Trafik og Ejendomme i Favrskov Kommune, Claus Vind Andersen.

»Det er en virkelig træls udgift, og de penge havde vi gerne brugt på noget andet. Det er jo helt unødvendigt,« fortæller han til TV2 Østjylland.

Ikke den eneste by, der er ramt

Hammel er ikke den eneste by, der er plaget. Også de omkringliggende byer er blevet plastret til med klistermærkerne.

Og ifølge Claus Vind Andersen er klistermærkerne af så god en kvalitet, at de ikke er lige til at fjerne.

Derfor har kommunen hyret firmaet All Remove til opgaven, som indtil nu har brugt tre dage på af fjerne klistermærkerne. Og de er langt fra færdige.

Hærværket er blevet meldt til politiet, som til TV2 Østjylland oplyser, at det er svært at finde gerningsmændene.