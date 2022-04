Sex er godt, sex er fedt, sex er sundt.

Men desværre kan den ellers fornøjelige lagengymnastik have uheldige udfald. Særligt, hvis man ikke er godt nok oplyst til at indgå i den spændende akt.

Og noget tyder på, at de unge i Aalborg mangler lidt på den front.

Derfor har kommunen også besluttet at bruge en halv million kroner ekstra om året på seksualundervisning.

»Vi kan jo se, at Aalborg ligger uheldigt i statistikker for kønssygdomme blandt unge,« siger formand for sundheds- og kulturudvalget, Jes Lunde (RV), og fortsætter:

»Den nyeste sundhedsprofil viser også, at der er en uheldig tendens til, at en del unge drikker og har seksuelle oplevelser, de fortryder, og det kan jo give ar for livet.«

Ifølge tal fra Statens Serum Institut ligger Aalborg på en tredjeplads over de byer, hvor flest unge per 1000 får klamydia.

Derfor er han også glad for, at det er besluttet at bruge flere penge på at uddanne de unge til et tryggere sexliv.

Udvalget har selv et forslag til, hvordan pengene skal bruges. Blandt andet vil de benytte ung-til-yngre undervisning og uddele muleposer med information, kondomer og slikkelapper - et kvindeligt kondom, der beskytter mod sexsygdomme ved oralsex - til eleverne i 8. klasse.

»Vi tænker, at det kan give en bedre dialog at gøre brug af de unge sexualister i samarbejde med sundhedsplejerskerne. De ved også mere om, hvad der rør sig af spørgsmål hos eleverne,« siger Jes Lunde.

Sexualisterne er unge mennesker, som har fokus på sikker sex, kønsidentitet, følelser, kærester og »den første gang« i deres undervisning.

Udvalgets forslag skal forbi Ungebyrådet, og hvis de er glade for ideerne, forventer Jes Lunde, at de kan være klar til at tage i brug allerede fra starten af næste skoleår.