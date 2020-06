Efter at demonstrant testede positiv for corona, har Black Lives Matter Danmark taget sine forholdsregler.

Torsdag går folk igen på gaden i København for at markere deres støtte til den sorte befolkning i USA. Denne gang foregår det med særlige tiltag, der skal forhindre smitte med coronavirus.

Det siger Bwalya Sørensen, talskvinde og stifter af Black Lives Matter Danmark, som står bag begivenheden.

Konkret har man indkøbt 250 ansigtsmasker, mens der også vil være en masse håndsprit at tage af for de mennesker, der deltager.

Desuden, siger Bwalya Sørensen, vil man opdele folk i grupper på 50 personer.

- Hvis der er for mange, deler vi os op i grupper, siger hun.

Torsdagens begivenhed er ikke en demonstration i klassisk forstand, men en såkaldt flashmob.

En flashmob er en gruppe af mennesker, der samles et sted og pludselig udfører en overraskende handling såsom at begynde at synge eller danse, hvorefter de forlader stedet igen.

- Vi valgt en flashmob i stedet for en demonstration. Det har vi simpelthen gjort for at holde antallet af deltagere nede, siger Bwalya Sørensen.

Over 100 er tilmeldt begivenheden, der dermed ser ud til at blive noget mindre end sidste søndags demonstration i København.

Her var flere end 15.000 mennesker samlet for at demonstrere i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i forbindelse med en anholdelse i USA.

Efterfølgende er en person fra den demonstration konstateret smittet med coronavirus, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag.

Samtidig opfordrede ministeren arrangørerne bag demonstrationerne til at tage forholdsregler for at undgå smittespredning med coronavirus.

Og Bwalya Sørensen siger, at hun har lyttet.

- Det er derfor, vi har valgt at gøre det på denne måde. Det bliver super dejligt, siger hun.

Hvad der konkret vil ske til torsdagens flashmob, vil Bwalya Sørensen ikke røbe, ud over at handlingerne kommer til at afspejle, at man støtter sortes rettigheder og er modstandere af politivold i USA.

- Hele pointen er, at det er en overraskelse. Vent at se, siger hun.

De antiracistiske demonstrationer har været genstand for debat, efter at Black Lives Matter Danmark lavede retningslinjer for, hvordan hvide mennesker bør opføre sig til demonstrationerne.

Retningslinjerne blev lagt op på Facebook og siden slettet.

Ritzau ville gerne have spurgt ind til retningslinjerne, og om de også gælder til torsdagens flashmob. Det var dog ikke muligt, før Bwalya Sørensen afbrød opkaldet.

/ritzau/