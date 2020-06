»Tusind tak.«

Sådan lød reaktionen fra Bwalya Sørensen, der er talskvinde for Black Lives Matter Denmark, da hun hørte, at en tilsvarende organisation nu bliver oprettet.

De hedder Afro Danish Collective og vil også kæmpe for ligeværd for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og i særdeleshed mennesker med afrikansk oprindelse.

Det er en kamp, som Bwalya Sørensen og Black Lives Matter har været bannerførere for herhjemme i flere år og mere intensivt de seneste uger i kølvandet på den verdensomspændende reaktion på racisme og politivold i USA.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede mandag imod Black Lives Matter Denmark og talskvinden Bwalya Sørensen i hendes kvarter i Albertslund. Hun fik støtte fra en mindre moddemonstration. Foto: Nils Meilvang Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede mandag imod Black Lives Matter Denmark og talskvinden Bwalya Sørensen i hendes kvarter i Albertslund. Hun fik støtte fra en mindre moddemonstration. Foto: Nils Meilvang

Tidligere folketingsmedlem for Alternativet Roger Courage Matthisen er talsperson for den nye organisation, der er opstået som reaktion på det store momentum i befolkningen.

Han mener også, at debatten har været afsporet af både medierne og Black Lives Matter Denmarks håndtering af den. De opfatter sig dog ikke som konkurrenter.

Sådan ser Bwalya Sørensen heller ikke på det.

»Vi kan ikke få armene ned. Vi er meget glade, og jeg håber, at der kommer flere af den slags initiativer,« siger hun.

Roger Courage Matthiesen, talsperson for Afro Danish Collective. Vis mere Roger Courage Matthiesen, talsperson for Afro Danish Collective.

Black Lives Matter Denmark har den seneste uge været voldsomt debatteret for en række kontroversielle udmeldinger, som Bwalya Sørensen stadig står ved.

Hun erkender, at Afro Danish Collective og hendes egen organisation har forskellige tilgange til kampen for samme sag, men det vigtigste er, at de er enige om problemet med strukturel racisme.

»Jeg dropper ikke det, jeg laver, fordi andre også vil gå ind i debatten. Han fanger også et vis segment af afrodanskere, som jeg ikke kan nå ud til, så det er fantastisk godt,« siger hun.

Roger Courage Matthisen håber på et fremtidigt samarbejde med Black Lives Matter Denmark, hvis de kan blive enige om retningslinjerne. For jo flere der står sammen, desto bedre, udtaler han.

Det samme mener også Bwalya Sørensen, som har mødt Roger Courage Matthisen flere gange i forbindelse med blandt andet foredrag.

»Ja, why not. Det håber jeg, vi kan gøre,« siger hun.