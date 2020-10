Både hos Rema 1000 og i Coops butikker har kunderne taget imod kravet om mundbind eller visir med godt humør.

Danskerne har været rigtig gode til at huske at bruge mundbind eller visir i detailhandlen, efter at de seneste restriktioner er trådt i kraft torsdag på grund af situationen med coronavirus.

Sådan lyder meldingen fra flere af de store supermarkedskæder i Danmark.

- Det er gået over al forventning, siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop.

- Allerede fra morgenstunden var kunderne klar og kom med mundbind på.

- De få, der ikke havde det med, gik over til bilen og hentede det, eller også gik de over i kiosken og fik et mundbind, siger han.

Lars Aarup mener, at den megen omtale af tiltaget, som statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede fredag i sidste uge på et pressemøde i den bedste tv-sendetid, har hjulpet godt på vej.

I Coops forretninger, som blandt andet tæller Kvickly, Brugsen og Irma, havde man også forberedt kunderne ved at sætte store skilte op, så kunderne blev informeret om de nye restriktioner.

Nogle borgere er undtaget fra reglerne om at bruge mundbind.

Det gælder blandt andet børn under 12 år, personer med vejrtrækningsbesvær og mennesker, som på grund af fysiske eller mentale svækkelser ikke selv kan fjerne mundbindet.

Lars Aarup fortæller, at også denne del er gået gnidningsfrit i Coops butikker.

- Vi har ikke haft nogen ubehagelige episoder. Der har selvfølgelig været kunder, som er kommet og har skullet forklare, at de var undtaget fra reglerne om at bruge mundbind. Og det har vi så kunnet klare med dialog, siger han.

Også Jonas Schrøder, som er kommunikationschef hos discountkæden Rema 1000, fortæller, at den første dag med obligatorisk brug af mundbind eller visir er gået "over al forventning".

- Vi havde selvfølgelig forventet, at kunderne ville tage godt imod det, tage mundbind på og gå ind. Men vi har slet ikke haft nogen episoder af nogen art.

- Jeg tror også, det skyldes, at man er vant til det fra restaurationsbranchen og offentlig transport. Så folk ved godt, hvad det drejer sig om, siger han.

