Mens de andre butikker havde lukket ned i gågaden i Silkeborg 2. januar, så var der liv hos designbutikken Laura Thomsen Luxury. Her kunne kunderne bytte julegaver på trods af regeringens coronarestriktioner.

Medindehaver Henrik Thomsen mener selv, at han overholder loven, men det er politiet uenig med ham i.

Derfor har de givet ham et bødeforlæg på 10.000 kroner – men han nægter at betale. Det skriver TV Midt Vest.

Sammen med sin kone driver han forretningen, og Henrik Thomsen mener selv, at han fulgte loven den første lørdag i januar, da han åbnede butiksdøren for de lokale kunder. Kunderne kom nemlig ikke ind i butikken.

»Det overrasker mig, at politiet kan vurdere det til at være ulovligt, når bekendtgørelsen, som jeg agerer ud fra, ikke kan læses sådan, at man ikke må bytte varer i døren. Der står ikke noget om ombytning ud fra den paragraf, som jeg er sigtet for at overtræde,« siger han til TV Midt Vest.

På forhånd havde kunderne ifølge lokalmediet aftalt ombytningen med hans kone, Laura Thomsen. De mener derfor, at de har overholdt alle regler i bekendtgørelsen, og at de i øvrigt benyttede sig af den samme model, som mange andre butikker som eksempelvis Power og Elgiganten.

Derfor nægter Henrik Thomsen også at betale bødeforlægget på de 10.000 kroner. Og han er klar til at lade domstolene afgøre det, for han har besluttet at tage sagen i retten.

Foruden dagligvareforretninger og apoteker er alle butikker underlagt regeringens restriktioner, og de gælder foreløbigt frem til den 17. januar.