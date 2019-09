Er du vild med shopping i tørvejr og alt samlet på ét sted, og bor du i Næstved på Sydsjælland, så er der godt nyt:

Den amerikanske kapitalfond BlackRock, som ejer centeret, har nemlig planer om at udvide med yderligere 5.000 kvadratmeter.

Det skriver sn.dk.

Ifølge avisen kommer centeret i fremtiden til at rumme en Power-butik.

Direktør i Power, Jesper Boysen, bekræfter over for avisen, at kæden er på vej til Næstved, men vil ikke løfte sløret for den endelige placering.

»Jeg kan bekræfte, at vi ikke ser butikskæden Power fuldt udrullet i Danmark uden Næstved. Vi går benhårdt efter Næstved,« siger han til avisen.

Kapitalfonden havde egentlig tænkt sig at udvide med hele 19.000 kvadratmeter, og planerne indeholdt også tanker om en biograf. Fondens vicepræsident siger til sn.dk, at planerne er nedjusteret, og at udvidelsen fremover vil foregå i takt med efterspørgslen.

Næstved Storcenter blev opført i 1986, og blev senest udvidet i 2001. I dag omsætter centeret for knapt 1,5 milliarder kroner. Over 4,8 millioner kunder besøger hvert år centeret.