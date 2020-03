Fredag aften klokken 20.30 modtog Københavns Politi en anmeldelse om et knivstikkeri i Rema 1000 i Brønshøj, nærmere bestemt Frederikssundsvej.

Det drejer sig om en butiksansat i den pågældende Rema 1000, der blev udsat for knivstik, da han konfronterede to gerningsmænd, der var i færd med at begå røveri i butikken.

Det fortæller efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi:

»De to gerningsmænd er i færd med at lave et røveri i butikken, da de bliver konfronteret af den forurettede, som i den forbindelse bliver stukket med kniv. Det drejer sig om en ansat i butikken,« siger han.

Tæt ved midnat havde politiet stadig ikke fundet gerningsmændene ved knivstikkeriet. Det drejer sig om to personer.

Kenneth Jensen fortæller, at man er i færd med at indsamle spor og overvågning for at finde frem til de to gerningsmænd.

»Vi er ved at indhente noget overvågning og få analyseret de tekniske spor, og så skal vi afhøre forurettede her i løbet af formiddagen, hvis det er teknisk muligt,« siger han med henvisning til, at den butiksansatte har været på operationsbordet i løbet af natten som følge af sine skader.

Der er ingen melding om den specifikke tilstand på den butiksansatte.