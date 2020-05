En lottoseddel med en præmie af den helt ekstraordinære store slags er blevet købt på Tuborgvej i Københavns Nordvestkvarter.

Her er der nu en kunde hos Circle K-butikken, som kan anse sig selv for 97 millioner kr. rigere, og det glæder man sig over bag disken.

Souschef Misha Greisen fortæller, at det føles helt vildt at arbejde et sted, hvor så stor en portion penge er vundet.

»Det er jo ikke noget, man oplever hver dag. Det er helt vildt,« siger hun og uddyber sin begejstring:

»Jeg synes bare, det er fedt, at der er nogen, som får noget ud af at spille. Jeg har udbetalt pengepræmier før, men jeg har aldrig oplevet noget i den her størrelsesorden.«

Der har ikke været tid til at snakke om den store præmie med de andre ansatte i butikken, siger souschefen.

Hun læste selv nyheden i medierne onsdag og fandt ud af, at det var en kunde, som var blevet knap 100 millioner kr. rigere.

Præmien, som blev vundet, lød helt præcist på 97.333.794 kroner, og endnu har vinderen ikke henvendt sig til Danske Spil og gjort krav på pengene.

Onsdag oplyste Danske Spil nemlig i en pressemeddelelse, at de mangler at høre fra den nyudklækkede millionær.

Efter at have tilføjet, at de ikke ved, hvem der har vundet præmien, siger souschef Misha Greisen, at hun nu overvejer, om hun også skulle kaste sig ud i at spille.

»Jeg har ikke selv spillet Lotto, men jeg overvejer da, om jeg selv skal begynde.«