Efter melding, om at mundbind bliver krav i offentlig transport fra næste uge, sælger butikker tusindvis.

Landet over oplever butikker og webshops lørdag et stigende salg af mundbind.

Sådan lyder det fra Coop og Matas, som forhandler mundbind både online og i fysiske butikker.

Lørdag har Matas solgt flere end 80.000 mundbind, men der er stadig mundbind at få i enkelte butikker og online, siger kommunikationschef Klaus Fridorf sidst på eftermiddagen.

Alene mellem klokken 11 og 12 blev der solgt 42.000 mundbind.

- Lige nu er det stadig muligt at købe mundbind på nettet og i udvalgte butikker. Men det går hurtigt. Og det er kun et spørgsmål om tid, før der kan blive udsolgt visse steder.

- Den helt store sending kommer tirsdag. Da sættes der omkring to millioner til salg, så vi regner bestemt ikke med, at der bliver mangel, siger han.

Også hos dagligevarevirksomheden Coop er der lørdag solgt mange mundbind.

Der kan også blive udsolgt lørdag, men der er allerede flere på vej, som sættes til salg i kommende dage, siger kommunikationschef Lars Aarup.

- Der har været en stor interesse for at købe mundbind i dag. Og det er gået ret vildt. Mange danskere har købt mundbind hos os, og jeg forventer, at der bliver udsolgt, siger han kort efter klokken 17.

Hos Coop har ekspedienter i butikkerne sørget for, at kunder kun har kunnet købe én pakke mundbind hver. Det skal ifølge Lars Aarup sikre, at mundbindene "strækker sig så langt som muligt".

Hver dag i den kommende uge vil virksomheden sætte en million mundbind til salg om dagen spredt over landet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et pressemøde lørdag, at det fra lørdag 22. august vil blive et krav for alle over 12 år at bære mundbind eller visir i den offentlige transport.

/ritzau/