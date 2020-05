Har du endnu ikke købt sommersandalerne, så forvent ikke, at du kan score dem til spotpris på grund af coronakrisen. Du kommer nemlig sandsynligvis til at vente et godt stykke tid, før forårs- og sommervarerne kommer på udsalg.

Mandag åbnede stormagasiner, storcentre og en del detailbutikker igen. Nogle blev tvunget til at lukke, da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark 11. marts. Andre valgte selv at lukke af hensyn til personalets sikkerhed eller på grund af manglende kunder.

Men selv om sommertøjet bugner på hylder og lagre rundt omkring lige nu, er tiden ikke til lange køer og masser af kunder omkring tilbudsbordene. Butikkerne selv har fokus på sundhed og sikkerhed, og erhvervsministeren har udsendt en vejledning, hvor myndighederne opfordrer de forretningsdrivende til at undgå slagtilbud, som giver risiko for kødannelse.

Det forklarer administrerende direktør i Dansk Detail Jens Birkeholm, som derfor forventer en stille og rolig åbning. Han tror ikke, vi har udsigt til gule skilte og '50 procent' lige med det samme.

Selv om mange butikker ligger inde med store lagre af forårstøj, er der ikke udsigt til udsalg lige med det samme. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Selv om mange butikker ligger inde med store lagre af forårstøj, er der ikke udsigt til udsalg lige med det samme. (Arkivfoto) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Der er kommet en opfordring fra myndighederne om, at butikkerne ikke går i gang med brandudsalg, der kan give lange køer. Det er klart, at regeringen ikke kan blande sig i prisdannelsen, men lige nu går det ikke, at kunderne stimler sammen om udsalgsbordene,« siger han.

Når det er sagt, understreger Jens Birkeholm dog også, at mange butikker risikerer at brænde inde med alle de varer, de skulle have solgt i marts og april, samtidig med at de mangler penge i kassen.

»At sælge tøj er lidt som at sælge bananer. Ligesom bananerne bliver brune, så bliver tøjet også hurtigt mindre værd. Det er klart, at vi ikke kan sælge sommersandaler i oktober, og nogle vil også have mere desperat behov for at få likvider i kassen og derfor brug for at få sat gang i salget,« siger Jens Birkeholm, som tror, at detailhandelen vil finde forskellige løsninger på det problem.

Samme melding kommer fra Salling Group, som ud over supermarkederne Netto, Føtex og Bilka står bag flere stormagasiner i de store byer.

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

»Det er klart, at vi har nogle sommervarer, som vi skal have solgt, men vi er meget opmærksomme på at gøre det på en måde, så vi overholder sikkerheden og ikke skaber køtilbud og brandudsalg. Lige nu koncentrerer vi os om at åbne igen, og så tager vi stilling til, hvad vi skal gøre med sæsonvarerne, senere,« siger pressechef i Salling Group Kasper Reggelsen.

I Dansk Erhverv tror markedsdirektør Henrik Hyltoft derimod, at forbrugerne kan glæde sig til masser af lave priser.

»Vi forventer at komme til at se noget, der minder om Black Friday, de næste måneder. Der skal jo groft sagt indhentes to måneders salg, for forårssæsonen er nærmest forsvundet, og de varer er jo allerede købt og betalt af butikkerne, så de skal sælges. Og det bliver til en reduceret pris i forhold til tidligere,« siger Henrik Hyltoft til Berlingske.

Håndsprit, afskærmning med plexiglas og de velkendte skilte om at huske at holde afstand.

(Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup Vis mere (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

Butikker og storcentre er klar til at tage imod kunderne, når de mandag morgen igen slår dørene op for kunderne efter næsten to måneders corona-lukning.

Men selv om det bliver en markant anderledes indkøbsoplevelse, kunderne får, når de igen vil shoppe i et storcenter eller en tøjbutik, så er der styr på sikkerheden, så åbningen kan foregå sundhedsmæssig forsvarligt. De forretningsdrivende har nemlig hentet vigtig erfaring fra dagligvarebutikkerne, som har haft åbent under hele corona-epidemien, siger administrerende direktør i Dansk Detail Jens Birkeholm.

»Meldingen er, at der er styr på det, så jeg er slet ikke bekymret for, hvordan det kommer til at gå. I centrene står der allerede håndsprit ved indgangen og mange andre steder, og skiltningen er på plads. Storcentrene har kundetællere ved indgangen, så man kan holde styr på, hvor mange kunder, der er, og der bliver ekstra vagter til at guide de besøgende,« siger han og tilføjer:

»Både butikker og kunder har jo været på to måneders efteruddannelse, hvor vi har lært at tage hensyn og holde afstand,« siger han.