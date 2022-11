Lyt til artiklen

»Det er et spørgsmål om liv eller død«

Mogens Steffensen, formand for Amager Butikkerne, har en klar opfordring til de julegavehandlende danskere, fortæller TV 2 Lorry.

Hvis du er glad for de lokale butikker, så støt dem.

»Man risikerer, at de lukker, og at det bliver en død gade og et dødt miljø uden inspiration at hente,« siger han til TV 2 Lorry.

Mogens Steffensen kan allerede mærke, at Amagers butikker er presset.

Flere har nemlig måtte trække støtten til julebelysningen, fordi de ikke har råd, fortæller han.

Udfordringen for butikkerne er, at kunderne ofte finder inspiration i de lokale butikker for efterfølgende at købe det billigere på nettet. Og Mogens Steffensen kan godt forstå, at forbrugerne er presset, og at de skal vende hver en ører.

Han opfordrer dog til, at man alligevel tænker på de lokale butikker, da de gør meget for lokalsamfundet.

Såsom at hænge julepynt op i julemånederne og hjælpe folkeskoleelever fra ottendeklasser med at komme i erhvervspraktik.