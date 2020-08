Forretninger landet over lider under, at flere og flere danskere shopper fra sofaen frem for i gågaden, og det kan mærkes i det østjyske.

I Aarhus står flere butikker end nogensinde før lige nu tomme, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Og det bekymrer en række butiksejere i det centrale Aarhus, som tv-stationen har talt med.

»Det giver mig en bekymring i forhold til, at vi ikke får den samme mængde kunder på Strøget, som vi plejer at have. Vi har nok at lave, men hvor meget kunne vi have haft at lave, hvis der rent faktisk var nogle åbne butikker omkring os,« siger Ina Paulsen, der er butikschef i Synoptik i Søndergade.

Hvor handler du mest, (ikke dagligvarer)?

Lige nu står 60 butikslokaler i det centrale Aarhus tomme.

Men Aarhus står langt fra alene.

Antallet af tomme butikker er nemlig det højeste i 17 år, viser tal fra Ejendomstorvet.dk, som Ritzau skrev om tidligere på måneden.

Partner i Institut for Center-Planlægning, der rådgiver om detailhandel, sagde i den forbindelse, at det er coronakrisen, som har givet flere butikker det sidste skub.

Erhverv Aarhus siger til TV2 ØSTJYLLAND, at de savner en helhedsplan for Aarhus Midtby.

De efterlyser, at både Aarhus Kommune og resten af bysamfundet kommer på banen.