Danskerne var meget købelystne, da det var Black Friday sidste uge, og det betaler kiosker og småbutikker nu prisen for.

Mange har nemlig endnu ikke afhentet deres køb, hvilket betyder, at pakkerne hober sig op i butikkerne.

»Vi har været nødt til at tage vores baglokale i brug, kontor og køkken og mellemgang. Det eneste sted, vi ikke har pakker, er på toilettet,« siger førstedamen på Shell i Slagelse Helen Jensen til TV ØST.

Hun fortæller, at de har meget travlt, og at gangen bliver smallere og smallere, da butikken både fungerer som pakkeshop for GLS og PostNord.

Og det er ikke kun i Slagelse, de kan mærke, hvor glade danskerne har været for internetbutikkernes Black Friday-tilbud.

SuperBrugsen i Ringsted har lagt en video på Facebook, hvor de beder folk om at hente deres pakker samme dag, som de ankommer:

‘Hjælp os, vi drukner. Vi har gjort vores bedste for at gøre plads til alle jeres pakker, men det er et umuligt projekt for os,’ skriver de.

Direktøren hos pakkeleveringsfirmaet GLS, Karsten Klitmøller, fortæller til TV ØST, at de tydeligt kan se, at den forbruger, der har købt mere end én pakke på flere forskellige webshops, venter, til alle deres pakker er kommet.

Derfor ligger pakkerne længere.

Hos GLS forsøger de at afhjælpe ophobningerne i butikkerne ved at holde nogle af pakkerne tilbage samt opfordre deres kunder til at hente pakkerne hurtigst muligt.