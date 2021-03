»Neeeeeej, I er tilbage.«

Sådan udbrød Connie Mikkelsen, da hun efter mere end to måneders adskillelse blev genfornet med personalet i yndlingsbutikken i Køge.

»Køge har bare været en spøgelsesby, og det var helt sindssygt underligt at se så mange mennesker deroppe i dag,« fortæller hun.

Og det er ikke kun i den sjællandske by, der har været gang i de nyåbnede butikker.

I mere end to måneder har Strøget i København været forholdvist affolket, men med butikkernes genåbning i dag kom der igen mennesker i gaden. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hos den landsdækkende kæde Bog og Idé har danskernes shoppetrang i den grad kunnet mærkes.

»Det har været en rigtig, rigtig god dag,« fortæller markedsdirektør Anders Dahl Iversen og tilføjer, at et stort hit blandt kunderne har været årskalendre og printerpatroner.

Da B.T. fanger ham, er det lige efter lukketid, og han har netop gennemgået de dugfriske salgstal for dagen.

»Sammenligner man med samme hverdag sidste år, så har vi haft en fremgang på 20 procent. Og det er altså på en dag, hvor vi også har taget rigtig mange julegaver retur, og hvor vores butikker i storcentrene jo stadig ikke har åbent. Så det er vi rigtig godt tilfredse med,« siger han.

Særligt det med julegaverne har de i den grad også mærket hos skokæden Shoe-d-vision, der står bag butikker som Skoringen og Zjoos.

Flere erhverv genåbner den 1. marts 2021 efter nedlukning på grund af frygt for coronasmitte med covid-19. Her er det gågaden i Arhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

»Der har været meget travlt i dag. Der er ret stort vakum omkring julegavebytning, og 70 procent af vores omsætning ligger i centrene. Derfor kan man sige, at nu skal 100 procent af julegaverne byttes i 30 procent af butikkerne, så folk er faktisk kommet langvejs fra,« fortæller adminstrerende direktør Frank Siim Sørensen.

Derudover er der begræsning på, hvor mange kunder, der må være i butikkerne ad gangen. Derfor havde Frank Siim Sørensen også helst set, at kædens 91 butikker havde fået lov at åbne på samme tid.

»Der har været mange og lange køer, så jeg håber da også, der er nogle politikere, der har været ude at handle og bytte julgaver og som dermed har set, hvordan det hele står til,« siger han.

På trods af travlhed og lange køer rundt om i landet, så fortæller både Bog og Idé og Shoe-d-vision, at alt er forløbet i overensstemmelse med restritkionerne.

I gågaden i Aarhus blev kunderne taget godt imod med velkomstskilte. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Det samme fortæller Connie Mikkelsen fra Køge.

»Det var på ingen måde utrygt at gå rundt i butikkerne,« siger hun.

Hun havde også selv en pose med julegaver liggende, som hun endelig fik afleveret i dag – selvom hun egentlig ikke havde regnet med det.

»Jeg var 100 procent sikker på, at man ikke skulle gå ud i dag, fordi der ville være for mange mennesker. Men da jeg kom hjem fra arbejde i dag, tænkte jeg, at jeg lige ville køre en tur omkring torvet for at se, om der var mange mennesker. Og det var ikke så slemt,« fortæller hun.

Her er den taske, som Connie Mikkelsen endelig kunne få fingrene i, da butikkerne åbnede igen. Foto: Connie Mikkelsen

Derfor tog hun rundtturen til yndlingsbutikkerne – og selvom hun havde et lille tilskud med i form af julegaver, så blev det ikke en helt billig omgang.

»Jeg har kigget på en taske rigtig længe, som var kommet på udsalg. Så den købte jeg. Og så kom jeg også til at købe en bluse. Og så gik jeg ind i en anden butik og kom til at købe hudplejeprodukter. Så jeg har vel brugt 15-1600 kroner på noget, der ikke var planlagt. Og det var fantastisk,« siger Connie Mikkelsen.

For selvom hun har fået shoppetrangen stillet en smule via nettet, så har pengene brændt i lommen på hende. Derudover var hun svært begejstret for et gensyn med butikspersonalet i gågaden i Køge.

»De var simpelthen så glade og sagde, der havde bare været mennesker hele dagen. De har jo savnet os, ligeså meget som vi har savnet dem,« siger Connie Mikkelsen.