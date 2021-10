Hvis du vil have fingrene i et af produkterne hos Center for Socialpsykiatriske Dagtilbuds nye butik, så skal du være hurtig.

De er nemlig så populære, at de ansatte i butikken selv køber løs.

»Hver gang, vi har fået noget ind i butikken, bliver det købt af borgere og medarbejdere, inden vi får set os om,« lyder det fra en begejstret Jane Schønberg, der er bruger af et af Center for Socialpsykiatriske Dagtilbuds mange tilbud.

Og det er vel at mærke inden åbningsdagen fredag, hvor der ifølge en pressemeddelelse fra Odense Kommune vil være gode tilbud og forfriskninger.

Baggårdsbutikken, som den nye butik i Kochsgade hedder, sælger produkter, der er fremstillet af lang række borgere i Odense med en sindslidelse. Alt fra keramik, strik og særligt udvalgte loppefund er at finde i butikken, der har været klar til at åbne i halvandet år, men på grund af covid-19 måtte man udskyde åbningen.

»Det er en forløsning, at vi nu kan åbne,« siger Jane Schønberg, der tidligere har arbejdet i butik og nu er ansat i skånejob i Baggårdsbutikken.

Udover at være et aktivitetstilbud til borgere, der er del af Center for Socialpsykiatriske Dagtilbud, så er formålet med den nye butik at få borgerne videre ud i byens handelsliv.

»Vores borgere er dejlige, levende mennesker, som godt kan arbejde nogle timer på trods af deres sygdom. Med butikken viser vi, at psykiatriens borgere har mange arbejdsevner og gode egenskaber,« fortæller Jette Pedersen, der er rehabiliteringsmedarbejder og tovholder i butikken.

Overskuddet fra butikken, som har adressen Kochsgade 31A i Odense Centrum, går til dagtilbuddene i psykiatrien.