En grøn butiksfacade har skabt debat i den nordjydske by Hadsund. Frisøren på den anden side oplever, at huset giver genskind i kundernes hår.

»Jeg føler mig jordet af embedsfolk, der har taget stilling ud fra personlige sympatier.«

Sådan siger apoteker Lars Lundager Walmar efter at Mariagerfjord Kommune har tvunget ham til at male sin grønne bygning i en mere dæmpet jordfarve.

Butikslivet i Hadsund er ikke, hvad det har været. Flere butikker står tomme og en del facader trænger til at blive renoveret.

Sådan så facaden ud, før den blev malet.

Men ikke Lars Lundager Walmars hjørnebutik på Storegade 23. For et par år siden valgte han at flytte sit apotek over i nabobygningen.

I samarbejde med skrædderen Tina Weiss skabte Lars Lundager Walmar et forretningskoncept for den store hjørnebutik, som nu stod tom.

Det skulle være en blanding af skrædder, systue, tekstilforhandler og kursuscenter. Butikken fik navnet 'Fingerbøllet'.

»Konceptet er en glad og farverig tilgang til det at sy sit eget tøj. Derfor skulle facaden også males i en glad farve,« siger Lars Lundager Walmar.

Kromoxidgrøn? Æbelgrøn? Skriggrøn? Lars Lundager Walmar mener, farven på hans bygning overholder Mariagerfjord Kommunes lokalplan, hvor der står at en bygning skal have en jordfarve.

De afprøvede forskellige farveprøver på en del af facaden.

De forsøgte med en lilla nuance, men valget faldt på en blandingsgrøn, som Lars Lundager Walmer betegner 'lys kromoxid grøn'.

»De fleste ville nok kalde den for æblegrøn,« siger Lars Lundager Walmar.

Kan man kalde den skriggrøn?

»Nordjyske.dk har kaldt den skriggrøn, men den er kraftig æblegrøn.«

Lars Lundager Walmar har modtaget dette brev, hvor Mariager Kommune oplyser ham om, at hans ejendom er malet i en forkert farve.

Inden han ringede til maleren, kiggede Lars Lundager Walmar i Mariager Kommunes lokalplan.

I den står der, at bygninger skal males i jordfarver, og det mener Lars Lundager Walmar han har overholdt.

»Kromoxidgrøn er en jordfarve. Det er utramarinblå og zinnoberrød også,« siger han.

Allerede mens maleren var i gang, kom der reaktioner fra borgere i Hadsund. Nogle synes farven er lige frisk nok, mens andre mener den giver et friskt pust til gågaden i Hadsund.

Men for én person var den kraftige æblegrønne facade et rigtig skidt tiltag.

Over for den nyåbnede sybutik ligger en frisør, og når solen skinner på Lars Lundager Walmars grønne facade, bliver frisøren badet i kromoxidgrønt genskær.

Det betyder, at kundernes hår kommer til at se grønt ud.

Frisøren sendte et brev til Mariager Kommune, hvor hun spurgte, om den grønne farve overholdt lokalplanen. Kort tid efter bad kommunen Lars Lundager Walmar om at male farven over.

Apotekeren ville ikke uden videre acceptere den beslutning og har siden holdt flere møder med kommunen.

Sagen er endt i kommunens Teknik og Miljøudvalg, der har vedtaget, at give Lars Lundager Walmar et påbud. Facaden skal være bragt i orden inden sommeren 2019.

Lars Lundager Walmar mener, at den friske farve er det, der skal til for at tiltrække kunder til Hadsunds butiksliv:

»Det gælder om at skille sig ud. Du skal signalere, at her kan du få noget, der er værd at køre for.«

Kan du ikke signalere det med en mere dæmpet farve?

»Nej, for det er en del af butikkens brand.«

B.T. har talt med frisøren. Hun ønsker ikke at medvirke i artiklen.