En ud af to millionærvindere har ikke meldt sig for at få sin gevinst. Derfor efterlyser Føtex i Korsør nu den heldige.

TV ØST har besøgt butikken, som fortæller, at de kun har fundet den ene vinder.

Derfor opfordrer de nu alle Lotto-spillere til at tjekke tallene på deres kupon en ekstra gang.

Grunden, til at der helt exceptionelt er to millionærvindere i én butik, skyldes, at Danske Spil fejrer deres fødselsdag med den såkaldte ’Millionærgaranti’.

Det betyder, at der har været mulighed for at vinde den store gevinst på alle rækker uanset udfaldet.

»Vi ved endnu ikke, hvem der har vundet, og det kan været på en kupon, hvor man ikke har nogen rigtige tal, at den her million er, så jeg vil anbefale folk at komme ned i butikken og få kontrolleret deres kuponer,” siger varehuschef i Føtex, Kenneth Biller, til TV ØST.

Hvis du også vil have en chance for at vinde på ’Millionærgarantien’, så skal du være hurtig. Den gælder nemlig kun weekenden ud.

Det er historisk, at der er fundet to millionærvindere i samme uge i samme butik i Danmark – det er nemlig aldrig sket før.