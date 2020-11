Onsdag formiddag udspillede der sig nogle voldsomme scener i en bybus i Odense.

En kontrollør var nemlig i gang med at tjekke bussens passagerer for billetter, da han nåede frem til en ung mand.

Og den unge mand på 18 år mente tilsyneladende ikke, at kontrolløren burde tjekke hans billet.

Det skriver Fyens.

Den unge mand overfaldt nemlig buskontrolløren, hostede ham i hovedet og råbte:

»Jeg håber, du får corona«.

Manden blev anholdt kort efter, og torsdag besluttede Retten i Odense så, at han skal varetægtsfængsles frem til lillejuleaften.

I retten nægtede den unge mand dog overfaldet.

Det kom dog samtidig frem i retten, at den 18-årige mand også er sigtet for et røveri på åben gade, der fandt sted i august måned.

Her truede han en anden mand med en kniv og frarøvede ham hans Louis Vuitton-taske.