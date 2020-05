Det er fortsat vigtigt at holde afstand for at mindske risikoen for coronasmitte.

Og selvom danskerne hver dag derfor sørger for ikke at komme for tæt på andre mennesker i det offentlige rum, så er det ikke helt så let for landets buschauffører, der føler sig utrygge og ønsker at blive beskyttet bedre.

Det skriver A4 Arbejdsliv, der har været i kontakt med flere af landets chauffører.

»Der er jo ikke noget, der beskytter os fra den her virus, når kunderne kan komme helt tæt på os, og vi ikke kan flytte os,« fortæller en anonym chauffør, der kører for Sydtrafik, blandt andet til mediet.

Chaufførerne udtaler sig anonymt, fordi de ikke må tale åbent om sikkerhedsforholdene i busserne under coronakrisen og dermed har fået mundkurv på af trafikselskaber som Movia og Sydtrafik.

Og selvom mange passagerer er gode til at holde afstand, når de har et spørgsmål til chaufføren, så er der fortsat også dem, der kommer for tæt på.

Derfor råber flere chauffører på, at der bliver opsat en rude eller tydelig afmærkning på gulvet, som man ser det i mange supermarkeder, så de i højere grad bliver beskyttet.

Men her er problemet dog bare, at eksempelvis Sydtrafik ikke vil tillade det.

De henviser i stedet til, at chaufførerne skal sætte nogle sedler op, der beder passagererne vise hensyn.

Det mener buschaufførerne ikke er nok.

Sydtrafik oplyser til A4 Arbejdsliv, at de følger myndighedernes anbefalinger.

De afviser samtidig, at de skulle have forbudt deres chauffører at udtale sig negativt om dem.