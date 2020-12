Bilerne overhaler venstre om, cyklerne drøner af sted lige uden for de automatiske døre på den anden side. Og ind foran bussen iler en passager, der håber på at nå med, inden viderekørslen begynder.

Der er nok at holde øje med for buschaufføren. Alligevel har chaufføren i den lange ledbus 5C i hovedstadsområdet denne tirsdag eftermiddag mest af alt travlt med at læse på sin telefon.

Det fortæller 44-årige Martin Larsen, der fik nok af chaufførens skødesløse opførsel. Derfor optog han, hvordan chaufføren løbende hvilede både hænder og øjne på mobiltelefonen.

»Jeg tænkte: 'Det var fandens. Han sidder virkelig og læser på telefonen, mens han kører bus i myldretiden',« siger Martin Larsen.

Han stod på bussen på Hovedbanegården i København og befandt sig forrest i bussen, da han opdagede, hvordan buschaufføren håndterede både telefon, rat og pedaler på én gang.

»Det var ikke sådan, at der var farlige situationer. Så havde jeg skredet ind. Men han var overhovedet ikke opmærksom. Der var også en kvinde, der kom i klemme i døren midt i bussen, og det opdagede han kun, fordi hun råbte ad ham. Han brugte hverken skærmene eller spejlene til at orientere sig om passagererne. Hans fokus var kun på telefonen,« siger Martin Larsen.

Han anslår, at buschaufføren løbende kiggede i sin telefon i en periode på omkring otte minutter – hele den tid det tog at komme frem til Sundbyvester Plads på Amager, hvor Martin Larsen stod af.

Han begrunder, hvorfor han valgte at optage den ulovlige adfærd:

»Jeg håber, at der kommer fokus på, at chaufførerne kører og snakker meget i mobil – godt nok oftest håndfrit – for det irriterer mig, at de har fokus på private samtaler, når de burde tænke på, at de kører en bus med mange passagerer, mens der er meget trafik,« siger han.

Hos busselskabet Movia gør videooptagelsen af den skødesløse kørsel indtryk.

I en mail erkender kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, at buschaufføren har kørt ulovligt, da han ikke har betjent sin telefon håndfrit.

»Movia tager på det skarpeste afstand fra den adfærd, som chaufføren udviser her. Det er åbenlyst ulovligt at bruge mobilen, når man kører, og det ved enhver professionel chauffør, siger hun og fortsætter:

»Vi har fulgt op med det samme over for chaufførens arbejdsgiver. Vi vil samtidig takke den kunde, der har gjort os opmærksom på dette. Det må naturligvis ikke forekomme,« lyder det fra kommunikationsdirektøren.