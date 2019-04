Det gik helt galt, da det tirsdag middag gik op for en passager, at den bus, han skulle til at stige ind i, ikke kørte til Svendborg.

Den 33-årige mand blev så vred, at han smadrede en knytnæve i ansigtet på chaufføren foran alle de andre ventende passagerer på Stenstrup Station.

Det skriver Fyens.dk.

Det voldsomme overfald skete, efter et væltet træ havde standset al togtrafik på Svendborgbanen. I stedet var der indsat busser fra selskabet Vester Skerninge Bilerne. Det var en af deres chauffører, der blev slået ned.

Passagerne havde på grund af den kaotiske trafiksituation stået og ventet i 45 minutter, og ifølge Fyns Politi udviklede situationen sig drastisk, da den 33-årige mand blev klar over, at den bus, han havde ventet på, havde kurs mod Odense og altså ikke Svendborg.

»Manden er utilfreds med, at han ikke kan komme med til Svendborg, og det konfronterer han chaufføren med, og det resulterer i, at buschaufføren bliver tildelt et knytnæveslag i ansigtet,« fortæller Anders Furbo Therkelse, vagtchef ved Fyns Politi, til Fyens.dk.

I busselskabet Vester Skerninge Bilerne er man dybt rystet over voldsepisoden og fortæller, at chaufføren blev kørt på sygehuset og nu er sygemeldt på ubestemt tid.

Den 33-årige mand blev anholdt og er sigtet for vold mod person i offentlig tjeneste.