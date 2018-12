Lokale børn provokerede en buschauffør, Catharina Andersen, så meget, at hun klodsede bremserne i. To dage efter fik hun en fyreseddel stukket i hånden.

Den hårde opbremsning resulterede i, at en ældre mand faldt, og det er ikke i orden, understreger direktør for Umove, Tim Valbøll.

Umove har det sidste halvandet år kørt busruter for Sydtrafik, som kører i Nordborg, hvor hændelsen skete, skriver JydskeVestkysten.

Den 57-årige chauffør har kørt bus i 10 år og har aldrig fået en klage eller anmærkning. Alligevel resulterede opbremsningen altså i en fyring og tre ugers karantæne. Selv ved hun godt, hun har begået en fejl, men mener, at sanktionen er overdreven.

Efter bortvisningen får hun heller ikke længere løn.

»Nogle store børn fra skolen i Nordborg råber og skriger i bussen og kalder mig sure kælling. De blev ved med at støje, så jeg tænkte, det gider jeg ikke finde mig i, nu skal de få lov at gå lidt. Jeg bremsede hårdere, end jeg ville. En ældre mand faldt. Jeg indrømmer, det ikke var i orden,« siger Catharina Andersen, der var glad for sit job som chauffør, til JyskeVestkysten.

Det er ikke første gang, hun har kørt med støjende børn, der generer de andre passagerer.

Catharina Andersen mener, at fyringen er en for voldsom reaktion, da hun aldrig tidligere har haft nogen klager.

En anden buschauffør fra Sydtrafik havnede tidligere på måneden i en sand shitstorm på Facebook, efter han bremsede op og smed en mor med et grædende barn ud af sin bus i Kolding.

Her pointerede driftschef ved Sydtrafik, Søren Sloth, overfor JyskeVestkysten, at chaufførens opførsel bestemt heller ikke var i orden, da opbremsningen fik folk til at rykke frem i sædet.

Denne chauffør blev dog ikke fyret, men han har fået en advarsel. Han havde heller ikke nogen tidligere klager.

Dog viser debatten på Facebook, at mange danskere mener, at chaufføren burde fyres på grund af sin opførsel.