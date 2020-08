Kravet om at vi skal bære mundbind i offentlig transport er blevet modtaget med blandede følelser fra danskerne. Og det har fået buschauffør Jens Lund til at blande sig i debatten.

Han har nemlig Covid-19 tæt inde på livet, og han appellerer derfor til, at folk vil bære mundbind i den offentlige transport for hans og andre i lignende situationers skyld.

»Min søster lider af senfølger, og min far døde i marts som følge af Covid-19,« siger Jens Lund til TV2 Østjylland og slår fast, at folk bør lade være med at være egoistiske og kun tænke på sig selv.

Når folk ikke vil bruge mundbind under offentlig transport, mener Jens Lund, at det er egoistisk.

Han har nemlig observeret i debatten omkring mundbind, at mange synes, det er noget pjat.

Folk glemmer Ifølge chaufføren, at mundbindet ikke kun er til for at beskytte dem selv, men også alle andre.

Kører man med Jens Lunds bus - en bus, der kører mellem Hornslet og Auning på Djursland - så kan man godt pakke sin skepsis væk, hvis man vil med bussen.

Man kommer simpelthen ikke med, hvis man ikke har mundbind på. Heller ikke selvom der ofte kun er en enkelt passager med i bussen.