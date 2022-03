Seks danske busser fyldt til randen med alt fra tøj og medicin til madrasser er nu nået frem til den polsk/ukrainske grænseby Medyka. Inden længe sætter busserne kursen mod Danmark med ukrainske flygtninge ombord.

Den første af de seks busser, der alle er koordineret gennem foreningen Bevar Ukraine, kører mod Danmark klokken 18 onsdag aften – og bussen er fyldt helt op.

Det fortæller Andres Faundez, der sammen med et hold frivillige tirsdag morgen kørte afsted fra Aarhus mod Ukraine.

»Vi er lige kommet frem for en halv times tid siden, folk er trætte, for det har været en lang tur, men stemningen er stadig god,« fortæller Andres Faundez til B.T.

Han står lige nu i en polsk by tæt på grænsen til Ukraine sammen med frivillige fra både Danmark, Polen og Ukraine. De koordinerer sammen medicin, tøj og mad, der har været med fra Danmark, så det ender i de helt rigtige hænder.

Inden længe bliver Andres Faundez samlet op i en taxa, der kører ham og en håndfuld andre helt til grænsen, hvor de vil begynde at finde de krigsflygtninge, der ønsker at komme med til Danmark i bussen.

De frivillige, der har taget turen fra Aarhus til den polsk/ukrainske grænse med proviant. Nu er de klar til at tage flygtninge med til Danmark. Yderst til venstre ses Andres Foto: Privatfoto Vis mere De frivillige, der har taget turen fra Aarhus til den polsk/ukrainske grænse med proviant. Nu er de klar til at tage flygtninge med til Danmark. Yderst til venstre ses Andres Foto: Privatfoto

Den første af de seks danske busser er allerede fyldt, fortæller han.

»Det er en bus fra Give nær Vejle, der kører herfra klokken 18. Den er fyldt, jeg ved ikke hvor mange, der er med, men nok 50 personer i hvert fald.«

Selv forventer han og bussen med kurs mod Aarhus at køre retur senest klokken 07 fredag morgen.

Turen derned har taget et døgns tid, og selvom der har været god stemning hele vejen, har det været en todelt oplevelse.

»Man bliver selvfølgelig påvirket af, at man sidder ved siden af folk, der har nerverne uden på tøjet. Nogle har familiemedlemmer, der er inde i byerne i Ukraine, som er under hårdest belejring og angreb lige nu. Det er hårdt.«

Andres Faundez fortæller, at de ikke er nervøse for at nærme sig grænsen, for de holder sig på den polske side.

»Alle er her for at gøre en forskel. Vi er klar til at komme derhen og hjælpe.«

Andres Faundez fortæller, at det hele er stablet på benene gennem et samarbejde med Østjysk Turistbus og organisationerne Ukrainian Association Danmark og Bevar Ukraine.