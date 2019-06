Torsdag kørte en skolebus fyldt med elever ind i en ældre mand. Manden overlevede påkørslen, men eleverne, der var i bussen, er fortsat meget påvirket af ulykken.

50 elever fra Korshøjskolen ved Randers havde været til et idrætsarrangement og kørte i bus hjem til deres skole.

På vej tilbage kørte bussen direkte ind i en 85-årig mand, da han pludselig krydsede vejen.

Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Henrik Jensen kom bussen kørende ad Dronningborg Boulevard i Randers, da ulykken skete.

Til TV 2 Østjylland fortæller vagtchefen, at den ældre mand krydsede vejen til fods og blev ramt af bussen, og at det vurderes, at bussen kørte med en hastighed på 30-40 kilometer i timen.

Manden blev bevidstløs af påkørslen og nogle personer gav ham hjertelungeredning. Da redningsfolkene var kommet frem, var manden dog ved bevidsthed igen.

Flere af eleverne i bussen går i enten de mindste eller mellemste klasser.

Flere af dem har enten set eller hørt ulykken ske. Det skriver TV 2 Østjylland. En af de elever er Marius på ni år.

Da hans mor, Mette Nielsen, ankom til stedet, var hendes søn meget oprevet. Flere af de andre elever græd og var svimle.

»Jeg kunne se, at min søn havde været meget ked af det. Han var meget opblusset. Og han var meget stille, da jeg kom frem,« siger Mette Nielsen fra Harridslev.

Hun fortæller yderligere, at hendes søn stadig virker meget påvirket af oplevelsen. Han så derimod manden krydse vejen og hørte ligeledes en lyd, idet bussen ramte ham. Efterfølgende så han også ambulancen ankomme til stedet.

Den ældre mands nuværende tilstand kendes endnu ikke.