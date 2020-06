Så er den gal igen.

Kæden Burger Shack har før måttet forsvare sig efter at have fået tildelt sure smiles af Fødevarestyrelsen, og nu er endnu en sur smiley kommet på listen.

Der er tale om burgerfilialen i Kolding, der den 4. juni 2020 modtog en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Kontrolrapporten viser, der ikke er nogen anmærkninger i forhold til håndtering af fødevarer, men at Burger Shack Koldings rengøring er under al kritik.

Blandt andet fremgår det af rapporten:

'I opvaskemaskine indvendig fremstår overflader fedtede, og flere steder er der tydelige sorte belægninger, bl.a. rundt om skyllearm, i filter og langs kanter. Opvaskebakker, der anvendes ved vask, fremstår med samme sorte og fedtede belægning.'

Desuden har Fødevarestyrelsen også konstateret gamle madrester på gulvene, vægge med rørføringer og snavsede ståloverflader.

I sommeren 2019 beskrev B.T., at Burger Shack havde modtaget to sure smilies, men at burgerkæden havde klaget over dem. Dengang handlede stridigheden om stegningen af deres bøffer.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Burger Shack.