En tidligere ejer af en række danske Burger King-restauranter må nu vinke farvel til sin villa i Nordsjælland.

Riaz Butt blev i foråret 2020 dømt i en omfattende sag om økonomisk kriminalitet.

Den dengang 63-årige restaurantejer var den ene af to hovedbagmænd, der skummede fløden på moms- og skattesvindel.

I alt syv personer blev dømt i sagen med et krav om at betale 28 millioner kroner retur til skattemyndighederne.

Det er på den baggrund, at Riaz Butt nu må give afkald på sin villa nær Gentofte Sø.

Villaen har en ejendomsværdi på knap tre millioner kroner, fremgår det i Statstidende, der oplyser om dødsfald, konkurser, tvangsauktioner.

»Det er ikke unormalt, at personer, der begår økonomisk kriminalitet, bruger udbyttet på fast ejendom,« siger Christian Dalgaard Sanning fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), også kendt som Bagmandspolitiet.

Han fortæller, at ejendommen er blevet konfiskeret som følge af skattemyndighedernes tilbagebetalingskrav.

»Når vi beslaglægger ejendomme, er det, fordi vi gerne vil inddrive et skyldnerkrav mod den domfældte,« siger Christian Dalgaard Sanning.

Den økonomiske kriminalitet stod på fra 2013 til 2016 og foregik i Riaz Butts restauranter.

Ifølge byretsdommen hyrede Riaz Butt officielt ansatte til sine firmaer via fem forskellige vikarbureauer, der hverken afregnede moms, skat eller afgifter.

I stedet blev pengene overført til andre selskaber og så til udlandet.

Der bor aktuelt 12 litauere i Riaz Butts hus på Lyngbyvej 365 i Gentofte. Foto: Google Street View Vis mere Der bor aktuelt 12 litauere i Riaz Butts hus på Lyngbyvej 365 i Gentofte. Foto: Google Street View

Den anden hovedbagmand i den komplekse sag var ejeren af vikarbureauerne, den dengang 39-årige Ali Hashem.

Han blev idømt fire års fængsel samt udvisning for bestandigt til Norge, mens Riaz Butt blev straffet med to års fængsel.

Sagen blev blandt andet opklaret ved hjælp af politiaflytninger, og under efterforskningen konfiskerede politiet 800.000 kroner i Riaz Butts hjem.

Efter dommen opsagde Burger King i Danmark kontrakten med Riaz Butt, og flere af hans restauranter gik konkurs.

Historien om Riaz Butt sluttede dog ikke her.

I foråret 2021 dukkede hans navn op på ny i en række avisoverskrifter.

Dagbladet Information og erhvervsmediet Finans kunne fortælle, at Riaz Butt havde fået udbetalt 3,4 millioner kroner fra coronahjælpepakker.

Samtidig med at han i foråret 2020 var for retten for moms- og skattesvindel, modtog han 2,8 millioner kroner i lønkompensation til sine otte Burger King-restauranter.

Det skabte dybe panderynker blandt flere skatte- og retsordførere på Christiansborg. Blandt andet Enhedslisten foreslog reglerne strammet.

Ifølge specialanklager Christian Dalgaard Sanning har Riaz Butt efter sin dom også måttet sælge flere af sine andre ejendomme.

»Han har selv sørget for at sælge en række andre ejendomme for at indhente noget af det beløb, han er dømt til at skulle tilbagebetale,« siger Christian Dalgaard Sanning.