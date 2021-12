TrygFondens Tryghedsmåling fra 2021 viser en mildt sagt nedslående nyhed. Utrygheden har aldrig været højere.

Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, mener, at undersøgelsen er et wake-up call.

Det fortæller han i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Undersøgelsen viser, at mere end hver femte svarer, at de er ’utrygge i deres hverdag’. Det er specielt utrygheden blandt de unge, der stiger voldsomt blandt andet af frygt for vold og stress.

28 procent af alle adspurgte i aldersgruppen 18-24 år svarer i målingen, at de er utrygge i hverdagen. Det er tæt på en fordobling på otte år – og det højeste TrygFonden nogensinde har målt.

Jacob Bundsgaard er bekymret for udviklingen, og ønsker at reagere ved blandt andet et borgermøde i januar.

»Jeg synes, det er udtryk for en stærkt bekymrende udvikling, et wake-up call, vi må og skal reagere på. Aarhus er en ung by med over 50.000 unge alene på de videregående uddannelser, så stigende utryghed er noget, som rammer rigtig, rigtig mange og påvirker deres dagligdag i vores kommune. TrygFondens måling rejser en række advarsler og stiller spørgsmål, vi skal have svar på,« siger Bundsgaard.

TrygFondens Tryghedsmåling 2021 giver selv et bud på, hvorfor utrygheden stiger blandt unge.

Det kan blandt andet skyldes frygten for at blive udsat for vold eller fysiske overgreb, for at ens økonomi trues af dårligt helbred, for at ens indkomster er uregelmæssige, eller for at man får alvorligt stress og ikke kan klare kravene i hverdagen.

TrygFonden og Østjyllands Politi har siden 2019 haft et tryghedssamarbejde med fokus på blandt andet indbrud og digital tryghed.