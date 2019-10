Når børn skal have taget skolefotografier, skal resultatet helst forestille et glansbillede. Også selvom det kræver redigering.

Flere skolefotografer oplever derfor at blive kontaktet af forældre, der vil have billederne af deres børn retoucheret.

Det skriver DR, der har talt med flere fotografer, der fortæller, at forældrene i højere og højere grad er på ukig efter det perfekte billede af deres afkom.

»Jeg redigerer hele tiden. Nogle forældre kan jeg overbevise om at lade være med at ændre for meget, men nogle forældre vil absolut have, at det skal ligne et maleri,« fortæller Edyta Sørensen, der er fotograf i virksomheden Iperspektiv til DR.

Hun uddyber, at hendes oplevelse er, at cirka halvdelen af de forældre, hvis børn hun har fotograferet, vil have ændret et eller andet.

Bumser, plastrer og dobbelthager har nemlig ingen plads i familiealbummet, lyder det.

Derudover drejer anmodningerne sig også om bortredigering af skrammer, savl og pletter på tøjet.

I nogle tilfælde har forældre sågar bedt om at få deres børns tænder redigeret hvidere.

Ligeledes er fotografer i sjældne tilfælde blevet bedt om at gøre børnene slankere.

Blandt fotograferne, som DR har talt med, er der enighed om, at det naturlige klart er at foretrække.

Der findes dog tilfælde, hvor redigering giver mening, lyder det.