Som regel skal du have et par millioner kroner at gøre godt med for at blive husejer.

Men på en landevej udenfor Hobro i Nordjylland, skal der langt fra så stort et beløb til: Her ligger nemlig det billigeste hus, der for øjeblikket er udbudt til salg på det danske boligmarked. Og for det skal du blot betale 99.000 kroner.

Det skriver boligportalen Boliga.dk.

Huset er bygget i 1910 og har et registeret boligareal på 95 kvadratmeter og fire værelser, som dog ikke ligefrem står indflytningsklare.

Det fortæller Nicolai Karmark Bay-Klit fra mæglerforretningen Home Hobro, der netop har fået det billige hus til salg:

»Der er fire vægge, nogle udmærkede vinduer og et tag. Det er det. Indenfor er det mest af alt et hul i jorden,« siger han til Boliga.dk.

Som han også har skrevet i salgsopstillingen, så skal en køber derfor have hænderne mere end godt skruet på eller eventuelt en bulldozer, som man gerne vil have luftet.

»Det kan være, at det er en, som selv sætter det i stand eller bygger nyt og derefter lejer det ud. Det sker også, at naboer køber grunden ved siden af for at få en større have,« siger Nicolai Karmark Bay-Klit.

Langt under gennemsnittet

Danskerens iver efter at købe en bolig det seneste har fået huspriserne til at stige på boligmarkedet rundt omkring i landet. Også i postnummeret tilhørende Hobro, hvor Danmarks billigeste hus ligger.

Ifølge Boliga.dks salgsdata er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på de udbudte villaer steget fire procent på et år i og omkring Hobro.

Det betyder, at en kvadratmeter hus i området i øjeblikket koster 10.325 kroner - modsat blot 9.919 kroner spå denne tid sidste år.

Men hvis du køber den billige villa på Hobrovej, slipper du med langt mindre: Her lyder kvadratmeterprisen nemlig på lige over 1.000 kroner - og altså blot en tiende af gennemsnittet for området.

Se Danmarks billigeste hus her