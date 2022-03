Det er ikke sjovt at være investor i øjeblikket. Medmindre man altså har investeret sine sparepenge i eksempelvis den danske vindmøllegigant Vestas og energikæmpen Ørsted.

Vestas-aktien er steget med hele 42 procent siden 23. februar – dagen før Putin invaderede Ukraine – og frem til tirsdag eftermiddag, mens Ørsted-aktien i samme periode er steget med 32 procent.

De voldsomme kursstigninger er kommet, efter der er opstået enorm usikkerhed om gas- og olieforsyningen fra Rusland til Danmark og resten af Europa.

Tirsdag eftermiddag meddelte EU-kommission, at EU nu vil arbejde på at gøre sig uafhængig af russisk gas inden 2030. Det er vand på de to danske energiganters mølle, forklarer Jacob Pedersen, chefanalytiker i Sydbank.

»Hvis man fjerner den puslespilsbrik i den europæiske energiforsyning, der hedder russisk gas, så skal der lægges en anden brik i stedet. Og på den brik kommer der helt sikkert til at stå bæredygtig energi, og der kommer til at stå rigtig meget vindkraft,« siger han og tilføjer:

»Det tager investorerne forskud på, og det sender kurserne på Vestas og Ørsted op. Aktiemarkedet er blodrødt uden for Danmark, men de her to aktier klarer sig rigtig godt.«

Hele den europæiske energi- og sikkerhedspolitik skal igennem en enorm omvæltning på ganske kort tid for at gøre sig fri af Putins Rusland, påpeger Jacob Pedersen.

De danske eliteaktier i C25-indekset, som blandt også indeholde Novo Nordisk og Mærsk, har samlet formået at holde sig i et lille plus på omkring to procent siden Putins invasion af Ukraine.

Det danske eliteindeks holdes ud over Vestas og Ørsted oppe af bundsolide medicinalaktier som Novo Nordisk og Coloplast.

Det er såkaldt defensive aktier, som ikke bliver påvirket særlig meget af krig og uro i verden eller af, om der er vækst i verdensøkonomien, forklarer Jacob Pedersen. Folk i hele verden skal bruge insulin fra Novo Nordisk og stomiposer fra Coloplast, hvad enten Putin lukker for gassen til Europa eller ej.

Samtidig er det ifølge Jacob Pedersen ekstremt dygtige selskaber, som formår at navigere, når der er uro, og det belønner investorerne. De søger simpelthen mod sikre havne som danske medicinalaktier, når bølgerne går højt.

»Vi ved fra coronaperioden, at de danske topselskaber spurter fra deres direkte konkurrenter, når uforudsigeligheden er størst – og krig er totalt uforudsigeligt,« siger han.

Betyder det så, at man som småinvestor skal skynde sig at sælge, hvad man har, og flytte sine penge over i Vestas, Ørsted og danske medicinalaktier? Ikke nødvendigvis, lyder det fra Jacob Pedersen.

»Det skal man være lidt forsigtig med. For de danske aktier er ganske udsatte over for rentestigninger, og hvis der er en ting, der er mejslet i sten – trods krigen i Ukraine – så er det, at USA sætter renterne op, og det kan godt give modvind for danske aktier.«

»Vi forventer stadig et lille positivt afkast på danske aktier i år, men vi forventer faktisk et større afkast på europæiske aktier.«

Jacob Pedersen pointerer, at markedet er ekstremt uforudsigeligt på den korte bane, hvor nye historiske udmeldinger fra verdens hovedstæder præger mediebilledet.

Tirsdag annoncerede USAs præsident, Joe Biden, at USA nu forbyder import af russisk olie og gas og andre energiformer fra Rusland.

Storbritannien har meddelt, at man inden udgangen af i år vil udfase brugen af russisk gas og olie, og EU-Kommissionen sagde tirsdag, at EU allerede i år forventer at kunne erstatte omkring to tredjedele af EUs samlede import af russisk gas med andre kilder.

Rusland har svaret igen med at true med lukke for gassen til Europa.