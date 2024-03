To originale Muhammed-tegninger står til at blive solgt for mere end 3,7 millioner kroner.

Der er tilsyneladende rift om de originale Muhammed-tegninger, som den nu afdøde tegner Kurt Westergaard står bag.

I sidste uge blev den af de originale tegninger, der blev bragt i Jyllands-Posten tilbage i 2005, solgt på auktion for 445.000 euro.

I dag slutter endnu en auktion på yderligere to Muhammed-tegninger, og her ligger højeste bud lige nu på 505.000 euro, svarende til mere end 3,7 millioner kroner.

- Det er gået stærkt det seneste døgn. Der er flere aktive budgivere både fra Danmark og fra udlandet, og de har budt prisen op med omkring 100.000 euro siden i går morges, fortæller Erik Guldager, der i mange år var gallerist for Kurt Westergaard og også er auktionsleder.

Han tør ikke skyde på, hvad prisen for de to tegninger ender med at blive.

- Det er svært, for der er jo tale om unikke værker, som er svære at sætte pris på. Det er jo markedet, der i sidste ende bestemmer, hvad de skal koste.

- Men jeg tror ikke, at de er færdige med at byde endnu, siger Erik Guldager om auktionen, der slutter klokken 16 dansk tid.

Adspurgt, om han kan være sikker på, at der ikke er falske bud imellem fra budgivere, som enten ikke har pengene eller bare vil drille, svarer auktionarius:

- Det kan vi reelt ikke vide, før auktionen er lukket og vi skal have handlen gennemført.

- Men mange af budgiverne har jeg været i personlig kontakt med, og derfor har jeg ingen mistanke om, at det er tilfældet her, siger han.

Den vindende køber har ifølge reglerne otte dage til at fortryde handlen, og derfor er den forrige auktion heller ikke lukket endeligt endnu.

Det er ikke Erik Guldager selv, der ejer de tegninger, der bliver bortauktioneret, og han har lovet at holde ejerne af tegningerne anonyme.

Når den igangværende auktion er overstået, sættes en ny af slagsen i gang. Her er det hele tre originaltegninger af profeten, der er sat til salg.

Når der findes så mange originale eksemplarer af tegningerne, skyldes det, at Kurt Westergaard lavede flere forskellige versioner og skitser, inden han lagde sig fast på motivet.

Desuden stammer en af tegningerne helt tilbage fra 1994. Den forestiller også Muhammed med en bombe i turbanen, men har et andet udtryk end den, der blev bragt i Jyllands-Posten i 2005.

/ritzau/