170 millioner kroner.

Så mange penge kommer der til at mangle på socialområdet i 2022 i Aarhus Kommune.

Det oplyser rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold (S). Det sker i et opslag på Facebook.

'Socialområdet er under et alvorligt pres,' skriver han, hvorefter han konstaterer, at det er 'mange penge. Rigtig mange penge'.

Det er ikke første gang, socialområdet i Aarhus Kommune skyder forbi skiven, når det handler om budget.

I 2021 manglede der omkring 130 millioner kroner i kassen, ligesom der også var underskud på området i 2019 og 2020.

»Jeg synes selvfølgelig, det er stærkt bekymrende, at vi ser ind i et historisk stort underskud,« siger Gert Bjerregaard (V), der er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune.

Eva Borchorst Mejnertz (S), der er forkvinde for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune, anerkender ligeledes, at der er en udfordring.

»Det er helt klart, at vi har en udfordring med at få en plan, som kan holde stik. I sidste ende er problemstillingen, at der er rigtig mange områder, vi gerne vil tilgodese økonomisk, men i sidste ende sidder vi i budgetforhandlinger og skal prioritere,« siger hun.

Er det acceptabelt, at der endnu en gang bruges mange flere millioner, end man har til rådighed på området?

»Det er jo ikke socialområdets skyld. Vi har en opgave, som vi mangler økonomi til at finansiere. Vi bliver ved med at se på, hvordan man kan forudsige bedre, men realiteten er, at vi skal finde de penge. Hvis rammerne er for stramme, kan man ikke sige, det er borgerne eller forvaltningens skyld. De arbejder solen sort for at lykkes, så vi kan ikke bebrejde dem. Vi er nødt til at se på realiteterne, og hvad der er rimeligt at forvente,« siger Eva Borchorst Mejnertz.

Hun kan endnu ikke komme nærmere ind på, hvor de formodede 170 millioner kroner skal komme fra.

Hun peger på, at der skal laves mere forebyggende arbejde, der kan modvirke de store udgifter på området.

Gert Bjerregaard mener, der er behov for at gå budgetterne alvorligt igennem. Han vil bede rådmand Anders Winnerskjold om en redegørelse.

»Det er tydeligt, at rådmanden Anders Winnerskjold har brug for byrådets hjælp. Desværre er det ikke første år, vi står over for så stor en ubalance, nu står vi her igen, igen. Jeg frygter, at der er strukturelle udfordringer i magistratsafdelingen,« siger Gert Bjerregaard.

Han vil ikke komme yderligere ind på, hvilket strukturelle udfordringer det er, han er bekymret for. Han mener dog, at ansvaret alene ligger hos Winnerskjold.

»Lad mig slå fast, at vi har et rødt flertal i vores by. Borgmester Jacob Bundsgaard har det overordnede ansvar for, at økonomien sejler på socialområdet. Det handler om manglende bevillinger, økonomiske prioriteringer og styringen af socialområdet,« siger han.

Organisationen LEV, der er for mennesker med udviklingshandicap og pårørende, mener ikke, det kan komme som en overraskelse for politikerne.

»De vidste jo godt, at vi så hen imod et kæmpe underskud. Det er med helt åbne øjne, at de har valgt at underbudgettere,« siger Anne Glad Pedersen, der er formand for LEV Aarhus, og fortsætter:

»Jeg synes, det er vanvittigt uansvarligt. Byrådet har ansvaret for de allermest sårbare borgere i kommunen. De ved, der er skåret så meget i budgetterne, at forholdene på bostederne er meget dårlige. De siger, det skærer dem i hjertet, og det er frygteligt, men de prioriterer ikke den her gruppe. Jeg må gå ud fra, det er, fordi der ikke er stemmer i det.«

Hun kan slet ikke se, at kommunen skal kunne finde de 170 millioner kroner på socialområdet.

»Der kan ikke spares mere overhovedet. Jeg kan ikke finde ét eneste sted, der kan spares mere, der er sparet så meget. De kan ikke være det bekendt over for de her mennesker. I Aarhus skal man bare vide, at hvis man bliver handicappet eller får et handicappet barn, så kan man ikke regne med at få den hjælp, der er nødvendig for bare at få et tilnærmelsesvis ordentligt liv,« afslutter hun.