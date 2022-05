Cirkus Arena har fået lidt af en 'lortestart' på deres dage i Aalborg.

Allerede inden første forestilling har en del aalborgensere nemlig raset over cirkussets måde at komme af med deres efterladenskaber.

Ifølge en lokal fra området, har en af truppens skurvogne nemlig over flere dage ledt lort og møg ud i naturen.

En sag, som cirkussets store ansigt ud ad til kalder »et kedeligt uheld«.

Cirkusteltet blev først sat op torsdag, men flere skurvogne har været på pladsen hele ugen.

»Vi ankommer jo i nattens mulm og mørke, og det er ikke altid, at kommunen har fået gjort pladserne klar ved at åbne til kloakken, når vi kommer,« siger Bubber og fortsætter:

»Og som jeg forstår det, så er der her tale om en kvinde, der ikke har kunnet åbne det dæksel selv, og hvad gør man så lige? Det er selvfølgelig et kedeligt uheld og pisse ærgerligt, at man ligesom tisser ved siden af.«

Bubber understreger, at Cirkus Arena i hans optik har præcis det fokus på ordentlighed og renlighed, som de bør have, men at der selvfølgelig kan ske uheld.

»Vi lever jo i en verden, hvor vi alle sammen er nødt til at efterlade så lille et fodaftryk som muligt. Det gælder også cirkusset, siger han og forklarer, at han mener, at alle cirkussets folk i princippet bør vente på, at faciliteterne bliver bragt i orden, inden de begynder at bruge vask og toilet.«

Per Sørensen forklarer, at man på billedet her ikke ser et lag af brun jord, men afføring fra en af cirkussets skurvogne.

»Det er jo i virkeligheden noget svineri, at man ikke venter, men det kan ske. Og jeg tror egentlig ikke, det her er så meget værre end, hvad der sker på en masse festivaler, byfester og i det hele taget i enhver bys natteliv,« siger Bubber.

Aalborg Kommune, som har lejet området ved Fjordmarken ud til Cirkus Arena, var torsdag formiddag nede og undersøge forholdene.

Her kunne de ikke konstatere »latrinær udledning«, men observerede, at der havde været et problem med spildevand, som efter kommunens henstilling var blevet løst.

»Det er godt, at alt er i den skønneste orden nu, og det er selvfølgelig ikke en undskyldning, for der skal være styr på den her slags. Det vil jeg gerne slå fast,« siger Bubber.