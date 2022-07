Lyt til artiklen

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup ser statsministerens pressemøde og er ikke imponeret.

»Ah, men man sidder og kniber sig i armen. Det emmer på ingen måde af erkendelse og vi får - undskyld mig udtrykket - 'over en halv times forklar mig røv'. Det er bizart.«

Hvad mener du med det?

»Vi må forstå, at der ligger en helt masse sundhedsmæssige forklaringer, og at det var en særlig situation. Og Mette Frederiksen har gjort det bedste hun kunne, men der er ikke skyggen af erkendelse. Hun affejer kritikken og har iøvrigt talt sandt, og hun undskylder ikke for noget. Jo kun for, at hun rømmer sig,« siger Søs Marie Serup:

Statsministeren holder pressemøde i Statsministeriet dagen efter minkkommissionens konklusioner, fredag den 1. juli 2022. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Statsministeren holder pressemøde i Statsministeriet dagen efter minkkommissionens konklusioner, fredag den 1. juli 2022. Foto: Olafur Steinar Gestsson

I Minkkommisionen bliver Mette Frederiksen kritiseret for at have vildledt offentligheden med en ulovlig instruks, men kommissionen konkluderer også, at hun ikke var vidende om, at det var ulovligt at beordre alle mink aflivet, og at hun heller ikke havde til hensigt at vildlede.

Må pressemødet beklager alle ministre, som udover statsministeren blandt andet tæller justitsminister Mattias Tesfaye og sundhedsminister Magnus Heunicke, og de understreger, at de tager kritikken alvorligt. Men hele tiden med et 'men'. At man var i tidspres, og at det i det hele taget var en ekstraordinære situation på grund af den stigende smitte med coronavirus blandt mink. Det er netop det, som Søs Marie Serup hæfter sig ved.

»Indtrykket er, at Mette Frederiksen affejer kritikken med, at hun har talt sandt, og så må vi 'lære at leve med det«.

Mette Frederiksen har også præsenteret et tiltag om en såkaldt rådføringspligt under pressemødet, og Søs Marie Serup fortæller, at det er en klassisk spinstrategi at komme med fremadrettede tiltag som skal sikre, at det ikke sker igen.

»Men det er ikke nødvendigt her. Hvis bare regeringen havde sovet på det efter mødet den 3. november 2020, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev taget, eller man havde bedt om en læsepause, så var der ikke nødvendigvis kommet så vidt. De kunne jo bare have rådført sig ordentligt. Det virker komisk, at man nu foreslår den slags tiltag, men det skal ses som en del af en spinstrategi,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup siger også, at det ikke er en helt ufarlig strategi, at Mette Frederiksen affejer kritikken.

»Det vil ikke genere de, er i forvejen støtter Mette Frederiksen. Men det er en rød klud i ansigtet på alle dem, som måtte være kritiske over for Mette Frederiksen,« siger Søs Marie Serup.