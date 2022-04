B.T.s nye ansvarshavende chefredaktør Pernille Holbøll kommer tilbage til en branche, hun ellers havde forladt for fem måneder siden.

I november 2021 stoppede hun som chefredaktør på Ekstra Bladet for at skifte til Better Colletive, der er en børsnoteret dansk bettingvirksomhed.

Da kaldte Pernille Holbøll skiftet for et »bevidst brancheskifte« i en pressemeddelelse fra firmaet.

Pernille Holbøll, du sagde for fem måneder siden, at det var 'bevidst brancheskifte' at tage fra Ekstra Bladet til bettingselskab. Hvordan kan det være, du nu vil tilbage til journalistbranchen, du jo skiftede fra?

Blå bog om Holbøll Alder: 40 år. Uddannelse: 2003-2006: studerede jura på Københavns Universitet.

2006-2010: Bachelor i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Karriere: 2010 til 2012: Forsideredaktør på Ekstra Bladet.

2012 til 2013: Journalist på DR Nyheder.

2013: Redaktionschef på TV2 Nyhederne.

2014: Nyhedsredaktør på Metroxpress.

2015 til 2017: Nyhedschef hos Ekstra Bladet.

2017 til 2021: Digital chef og digtial chefrdaktør på Ekstra Bladet.

10 marts 2021: Konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

December 2021: Direktør for group branding og media i bettingselskabet Better Collective.

Maj 2022: Ansvarshavende chefrdaktør for B.T. Kilder: Altinget, JP/Politikens hus og LinkedIn.

»Det er et godt spørgsmål, og derfor lavede jeg en liste over alle grunde til at sige ja til det her tilbud, og dem var der mange af. Men der var også en grund til at lade være. Og det var netop, at jeg var skiftet til noget nyt,« siger Pernille Holbøll og tilføjer:

»Det har været fantastisk, hvor jeg fik andre kompetencer i spil, men jeg må bare sige, at det er journalistilden, der brænder i min mave og driver mig. Så jeg var nødt til at sige, ja.«

Men når nu journalistikken brænder i din mave, hvorfor skiftede du så fra toppost på Ekstra Bladet til et bettingfirma?

»Det er lidt forenklet at kalde Better Collective for bare et bettingfirma. Men det er klart, at essensen er ikke journalistik i Better Collective, og jeg har fundet ud af, at det, der føles rigtigt for mig, er, hvis journalistikken er kernen i det, jeg skal foretage mig,« siger hun.

Kan du afvise, at igen vil prøve en helt ny branche, inden for under et halvt år?

»Man skal ikke være nervøs for, at jeg springer rundt. Jeg synes, at det her virker til et godt match. Så jeg har alle intentioner om at blive på B.T. og drive det her digitale projekt. Der er ingen gund til bekymringer,« siger Pernille Holbøll.

Hun overtager titlen som ansvarshavende chefredaktør fra Michael Dyrby, der stoppede i december sidste år.

I mellemtiden har Jonas Kuld Rathje været konstitueret chefredaktør for B.T.

Jonas Kuld Rathje, er du skuffet over, at du ikke blev valgt som ansvarshavende chefredaktør på B.T., når du har været konstitueret chefredaktør i en del måneder?

»Det er ingen hemmelighed, at jeg havde kastet mit navn i puljen, fordi jeg mente, at jeg havde både erfaringen, resultaterne og ideerne til at drive B.T. videre,« siger han og tilføjer:

»Men Anders Krab (direktør i Berlingske Medier red.) har ment, at der skulle en til udefra, og det er hans gode ret som koncernchef at bestemme det.«

Han skal nu fortsætte i chefredaktionen med Pernille Holbøll som øverste chef.

Kan du samarbejde med Pernille Holbøll, som øverste chef, når du er fravalgt som ansvarshavende chefredaktør?

»Snildt. Jeg kender Holbølls kvaliteter indgående og har jo arbejdet sammen med hende gennem flere år tidligere,« siger han.

Pernille Holbøll, Jonas Kuld Rathje siger, at det ikke er nogen hemmelighed, at han kastede sit navn i puljen til jobbet som ansvarhavende chefredaktør, du så fik. Kan du se nogen udfordinger i, at I nu skal sidde sammen i chefredaktionen?

»Mit udgangspunkt er, at der er en chefredaktion nu med mig som ansvarhavende og Jonas som chefdredaktør, som han også var under Michael Dyrby. Det er en fin konstelation, og jeg ser ikke nogen problemer i det,« siger hun.

Hvad hun så skal lave af ændringer på B.T., vil hun ikke konkret svare på endnu. Men der et klart mål.

»Målene og rammerne er, at vi er størst digialt, og vi er på vej til at være 100 procent digitale,« siger hun.