Lørdag morgen mødes statsminister Mette Frederiksen (S) med Storbritanniens premierminister Liz Truss.

Her forventes de især at skulle vende situationen om sabotagen på Nord Stream 1 og 2 ud for Bornholm.

Og også Ruslands optrapning efter annekteringen af fire områder i Ukraine.

»Efter annekteringen er Rusland kommet med advarsler om, at man vil forsvare russiske territorier med alle midler tilgængelige – det vil også være atomvåben, hvis det er nødvendigt,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det får det til at isne ned ad ryggen.«

B.T.s korrespondent befinder sig lørdag på Downing Street i London, netop der hvor Mette Frederiksen er til møde.

Ifølge ham vil de til mødet også vende konsekvenserne ved, at russerne efter annekteringerne nu kan påstå, at Ukraine angriber Rusland:

»Det kan medføre, at Rusland vil svare igen på en mere bastant måde end før,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg i London lørdag, mens Mette Frederiksen er til møde med Liz Truss.

Mødet lørdag, som er det første, de to kvinder nogensinde har haft, er altså på et dyb alvorlig grundlag:

»Sabotage tæt ved Danmark og udsigt til voldsom eskalering i krigen – det er tilsammen et problem i en størrelsesorden, vi aldrig har haft før,« siger korrespondenten og uddyber:

»Det er derfor, Mette Frederiksen er her. Hun skal klappe af, hvad gør vi, og hvor meget kan vi regne med hinanden.«

Om statsministeren også har noget konkret med til premierministeren om, hvad man i Danmark har fundet ud af af nyt angående sabotagen, vides ikke, siger Jakob Illeborg.