Han var et af de mest kendte ansigter på TV Avisen i årtier, men nu er Mogens Rubinstein ved at vænne sig til et liv uden for rampelyset.

»Jeg blev pensionist fra DR i 2016 og nyder i dag ikke at indgå i vagtskemaer og den slags. Nu kan jeg sådan set gøre, som jeg vil,« siger 73-årige Mogens Rubinstein.

Han blev ansat i DR i 1978, hvor han startede som arbejdsmarkedsreporter for 'Radioavisen'. Senere blev han især kendt som tv-journalist og tv-vært.

»Jeg har bevaret en vis tilknytning til huset ved at være bestyrelsesformand for Venneforeningen for DRs Kor og Orkestre. Den er etableret for at støtte DRs kor og orkestre med både ord og økonomi – eksempelvis i form af legater.«

»Vi har absolut også kunnet mærke den uro, der har været omkring de omfattende krænkelser i Pigekoret. Det kan ikke undgås, når man kender mange i koret og i huset som sådan. De er meget påvirkede og rystede over det, som er foregået i 50 år nærmest,« tilføjer Mogens Rubinstein.

Han nøjes ikke med at være bestyrelsesformand i venneforeningen – på grund af sin journalistiske baggrund laver han også historier til foreningens hjemmeside.

»Det har jeg meget fornøjelse af, og i begrænset omfang laver jeg også fortsat foredrag og optræder som ordstyrer ved arrangementer.«

»Foredragene har typisk handlet om pressen, men på et tidspunkt blev jeg også bedt om at lave et foredrag om det at gå direkte fra at være meget aktiv og i centrum på DR og så til ikke at lave noget.«

»Den overgang har jeg ikke haft svært ved, men jeg var nødt til lige at tænke lidt over det. Blandt andet gik jeg op på biblioteket, hvor det slog mig, hvor utrolig mange tilbud der egentlig er for et aktivt liv til pensionister og seniorer. Hvis man vil leve et aktivt liv, er der faktisk virkelig mange muligheder.«

For 25 år siden var Mogens Rubinstein forfatter til en bog om dronning Margrethes første 25 år som regent.

»Jeg tænkte naturligvis på, om jeg skulle lave en ny bog, nu hvor hun har 50-års jubilæum. Men det er der jo en del, som er yngre end mig, der har kastet sig over, så det lod jeg blive ved tanken,« smiler han.

