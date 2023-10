Et interview på B.T. fra tirsdag aften forarger.

Flere politikere kræver nu, at politiet indleder en efterforskning af manden på videoen.

»Det var et super angreb. Vi er meget glade for det. Israelerne skal væk fra Palæstina.«

Sådan sagde en mand, Hassan, da B.T. tirsdag aften spurgte ham, hvad han tænkte om, at krigere fra Hamas lørdag angreb civile en musikfestival. Du kan se interviewet herover.

Under angrebet på festivalen blev der ifølge israelske myndigheder dræbt mindst 250 mennesker, og yderligere menes at være blevet bortført.

Den kommentar har vakt forargelse på sociale medier – og på Christiansborg.

»Jeg synes, det er meget ubehageligt. Der er tale om et meget voldsomt overfald på Israel, som er begrundet i, at de er jøder. Det er antisemitisme som Krystalnatten,« siger Henrik Dahl fra Liberal Alliance.

Henrik Dahl, Liberal Alliance, i Folketingssalen i 2022.

Også Venstres Jan E. Jørgensen, som er medlem af retsudvalget, har på X reageret på interviewet.

»Jeg har forståelse for, at følelserne sidder udenpå tøjet hos mennesker, som måske har familie i Gaza og på Vestbredden, på grund af, at konflikten har varet i mange år og er mere kompleks end som så,« siger Jan E. Jørgensen.

»Men når det er sagt, mener jeg, at enhver forståelse må forsvinde, når man ikke kan finde ud af noget så oplagt som at tage entydig afstand fra terror mod unge mennesker på en festival,« siger Jan E. Jørgensensen desuden.

»Der er tale om overlagt drab på unge mennesker, som er ude og fejre frihed, fremtiden og musik. Og når der så står der en mand i Danmark, der bare synes, at det er pragtfuldt, så hører alting jo op,« konstaterer Jan E. Jørgensen.

Løsgænger Lars Boje Mathiesen konstaterer, at det ikke kommer som en overraskelse, at holdninger som Hassans eksisterer i Danmark.

»Der er desværre tale om, at skiftende regeringer har inviteret mennesker med det menneskesyn og de livsholdninger ind i landet,« siger Lars Boje Mathiesen.

»Nu får man så det, man selv har bedt om, og det er mennesker med fanatiske holdninger baseret på islam. De mennesker har intet at gøre i Danmark,« tilføjer han.

»Jeg har ikke ord for min afsky over det. Hadet til jøder blandt muslimer er så stort, at de står og jubler over, at børn og spædbørn er blevet halshugget med koldt blod,« tordner Lars Boje Mathiesen desuden.

Løsgænger Lars Boje Mathiesen forventer, at politiet undersøger interviewet.

Både Henrik Dahl, Jan E. Jørgensen og Lars Boje Mathiesen kræver nu, at politiet tager sagen op og efterforsker, om der er belæg for at straffe manden i interviewet – og andre, som er kommet med tilsvarende ytringer i dagene efter Hamas' angreb i weekenden.

»Jeg har som lægmand en fornemmelse af, at straffeloven er blevet overtrådt, så jeg forventer selvfølgelig, at de undersøger det,« siger Henrik Dahl.

Han peger på, at offentlig udtryk af billigelse af terror er ulovligt ifølge paragraf 136, stk. 2, og det kan straffes med bøde eller fængsel på op til tre år.

Og Henrik Dahl mener ikke, at manglende kendskab til lovgivningen – eller sågar frustrationer over, at gentagne koranafbrændinger i Danmark er blevet tilladt med henvisning til ytringsfriheden – er et forsvar.

»Når man siger, at det er smaddergodt at gå efter at dræbe mænd, kvinder og børn, fordi de er jøder, så skulle man måske lige sende tanken forbi sin hjerne,« siger Henrik Dahl.

»Det skal man gøre som politiker, og det skal almindelige mennesker selvfølgelig også,« understreger han.

Jan E. Jørgensen afviser også, at det kan bruges som forsvar, at muslimer i Danmark har været frustrerede over at skulle se gentagne koranafbrændinger gå ustraffet med henvisning til ytringsfriheden.

»Nu kommer der jo altså et forbud. Men billigelse af terror er forbudt, uanset hvem der står bag. Sådan har det været længe,« konstaterer han.

Jan E. Jørgensen, medlem af retsudvalget, Venstre, fotograferet i Indre By i København.

Jan E. Jørgensen tilføjer, at det er en 'fejlslutning', hvis folk tror, at ytringsfriheden er absolut.

»Det er den ikke. Der er ting, man ikke må sige,« konstaterer han.

»Jeg har det fint med, at der er folk, som har en anden mening end mig om Israel. Det er der plads til i et demokratisk samfund. Men jeg tror, at der er mange i Danmark, som har det dårligt med at se demonstrationer, hvor man jubler med palæstinensiske flag over drab.«

»Du kommer ikke til at se tilsvarende demonstrationer, når der forventeligt kommer angreb mod Gaza. Det ville overraske mig,« siger Jan E. Jørgensen.

Du kan følge B.T.s omfattende dækning af situationen i Israel og Gaza i vores liveblog lige her.