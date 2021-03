AstraZeneca-vaccinen er sikker, og den giver færre blodpropper end forventet.

Med sådan en melding fra det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, skulle man tro, at de mange lande, som har indstillet brugen af AstraZeneca, og deres borgere vil genoptage brugen af vaccinen.

Men ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kan det mildest talt blive svært, at få folk til at lade sig vaccinere med AstraZeneca. Særligt i Danmark.

»I Danmark har vi været meget angste for AstraZeneca-vaccinen. Der blev skabt et frygtmonster i Europa om AstraZeneca, og jeg tror, det bliver svært at få aflivet. Tilliden bliver svær at genskabe.«

Jakob Illeborg mener, at der er skabt en frygt for AstraZeneca-vaccinen. Foto: Jon Wiche

Ifølge Jakob Illeborg kommer angsten for AstraZeneca fra en ekstremt dårlig håndtering af og oplysning om vaccinen.

»Jeg synes, vi taler om et stort politiske selvmål, og de har selv været uden om, at folk er skeptiske. Vi står med et problem om, at vi ikke har vacciner nok, og en af dem, vi kan få flest af, den tør mange i befolkningen ikke bruge.«

Den dårlige håndtering startede ifølge Jakob Illeborg allerede, da EMA var langsom til at få godkendt AstraZeneca-vaccinen.

Da de så endelig godkendte den, blev det meldt ud, at man ikke vil give den til folk over 65 år, og det skabte en generel stor afstandtagen til vaccinen.

»Det blev fremlagt, som om den var farlig for de gamle. Der blev sagt, at den ikke var god, men det er slet ikke sandheden.«

Sandheden er derimod, at AstraZeneca ikke var testet i tilstrækkelig grad på personer over 65 år, hvilket betød, at man kun måtte bruge den på de yngre.

»De skulle bare have sagt, at der ikke er et problem med vaccinen, men at den bare ikke var testet på nok over 65 endnu.«

Derefter sadler EMA om og godkender AstraZeneca til brug på mennesker over 65 år.

»Man vælger at slå en baglæns kolbøtte og sige, at nu kan i sagtens tage den. Det har mange mennesker været uforstående overfor, hvorfor skulle den pludselig være god nok nu?«

Oven på det, er der det seneste stykke tid kommet indberetninger om, at vaccinerede med AstraZeneca har fået blodpropper af vaccinen.

Virkeligheden er dog, at meget få har fået blodpropper. Kigger vi på Storbritannien, hvor omkring 11 millioner er vaccineret med AstraZeneca, har der været fem tilfælde med alvorlige blodpropper i forbindelse med, at nogen har fået vaccinen.

Derudover kan Det Europæiske Lægemiddelagentur ikke umiddelbart finde en sammenhæng, og på baggrund af deres undersøgelse mener de, at resultatet af vaccinen er lagt større end risikoen.

»Selv hvis der skulle være en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, så er det meget få, der har fået blodpropper, sammenholdt med, hvad vi får ud af vaccinen,« siger Jakob Illeborg.

Alligevel forudser han, at den positive melding fra EMA ikke får skabt genklang i befolkningen. Heller ikke selvom flere lande allerede er begyndt tage den i brug igen, og Danmark nok gør det samme.