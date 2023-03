Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er cementeringen af en ny verdensorden.«

Sådan lyder reaktionen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, på nyheden om, at det tyrkiske parlament sent torsdag aften har givet grønt lys til, at Finland kan optages i forsvarsalliancen NATO.

Ifølge Jakob Illeborg har der ikke været tvivl om, hvor Finland stod i forhold til Rusland, men nu er det støbt i cement.

»Finland og Sverige har i mange år tegnet en neutral fløj mellem Rusland og NATO, men det at Finland bliver accepteret i NATO viser, hvordan verden og den geopolitiske situation har ændret sig.«

Og spørgsmålet om Sveriges NATO-medlemskab hænger fortsat i det uvisse, selvom Sverige indgav en ansøgning om optagelse i NATO sammen med Finland, efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

»Det kan spænde ben i noget tid, at Tyrkiet er så forbeholden over for Sverige, men det ender forhåbentligt og formodentligt med et NATO-medlemskab til dem også.«

Rusland har tidligere været ude og advare Finland mod et NATO-medlemskab, fordi forholdet mellem Rusland og Finland kan blive »negativt påvirket.«

»Vi ved, at Rusland har advaret Finland om, at det kan blive værst for dem selv, men de føler sig formentlig mere sikre i Finland nu, hvor de har fået NATOs musketered – Alle for én og én for alle,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent der fortsætter:

»Det er på alle måder historisk. Verden ser anderledes ud, end den gjorde for ganske kort tid siden.«

Flere har allerede nu været ude og reagere på nyheden, og en af dem er NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, der udtrykker sin glæde på Twitter.